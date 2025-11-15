Háborúellenes Gyűlés Győrben: "Kinek hiányzik, hogy a gyerekeit elvigyék katonának?"

Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal kezdődik az első Háborúellenes Gyűlés. Az eseményt szombat délelőtt Győrben tartják, ahol többek között Orbán Viktor és Szijjártó Péter is felszólal - írja a Ripost.

Teltházzal és rengeteg sztárfellépővel vesz kezdetét a Háborúellenes Gyűlés Győrben Fotó: Gabor Zoltan

Az esemény hivatalosan 11 órakor kezdődik, de már a reggeli óráktól kezdve gyűlik a tömeg, hogy minél gyorsabban bejussanak a rendezvényre. Sorban állás közben kérdeztük az emberek arról, hogy miért érezték fontosnak, hogy eljöjjenek az eseményre.

Most aztán tényleg úgy éreztem, hogy most annyira össze kell fognunk, mert amit az Európai vezetők csinálnak, az nem méltó az emberi élethez.

Egy másik megszólaló leginkább a következő nemzedékért aggódik.

Kinek hiányzik, hogy a gyerekeiket elvigyék katonának?! Vagy olyan körülmények legyenek, hogy ismét húsz deka kenyeret kapjunk egy napra. Meg bujdossunk itt a föld alatt az óvóhelyeken.

Erre erősített rá egy másik jelenlévő is: