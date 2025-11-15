- Szabó Zsófi Orbán-firkás pulcsiban tűnt fel a Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
- Elképesztő! A Britain’s Got Talent egykori győztes csapata nyitotta a Háborúellenes Gyűlést
- Orbán Viktor megérezett a Háborúellenes Gyűlésre - rögtön lerohanták (Videó)
- Hatalmas siker az Orbán-firkás pulcsi
Háborúellenes Gyűlés Győrben: "Kinek hiányzik, hogy a gyerekeit elvigyék katonának?"
Az esemény előtt hosszú sorokban álltak az emberek, hogy bejuthassanak a rendezvényre. A Ripost munkatársai megkérdezték az embereket, hogy miért érezték fontosnak, hogy eljöjjenek a győri Háborúellenes Gyűlésre.
Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal kezdődik az első Háborúellenes Gyűlés. Az eseményt szombat délelőtt Győrben tartják, ahol többek között Orbán Viktor és Szijjártó Péter is felszólal - írja a Ripost.
Az esemény hivatalosan 11 órakor kezdődik, de már a reggeli óráktól kezdve gyűlik a tömeg, hogy minél gyorsabban bejussanak a rendezvényre. Sorban állás közben kérdeztük az emberek arról, hogy miért érezték fontosnak, hogy eljöjjenek az eseményre.
Most aztán tényleg úgy éreztem, hogy most annyira össze kell fognunk, mert amit az Európai vezetők csinálnak, az nem méltó az emberi élethez.
Egy másik megszólaló leginkább a következő nemzedékért aggódik.
Kinek hiányzik, hogy a gyerekeiket elvigyék katonának?! Vagy olyan körülmények legyenek, hogy ismét húsz deka kenyeret kapjunk egy napra. Meg bujdossunk itt a föld alatt az óvóhelyeken.
Erre erősített rá egy másik jelenlévő is:
Kis unokáim vannak, gyerekem, fiam van. Ezért támogatom, hogy béke legyen
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre