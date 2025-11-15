RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés Győrben: "Kinek hiányzik, hogy a gyerekeit elvigyék katonának?"

Az esemény előtt hosszú sorokban álltak az emberek, hogy bejuthassanak a rendezvényre. A Ripost munkatársai megkérdezték az embereket, hogy miért érezték fontosnak, hogy eljöjjenek a győri Háborúellenes Gyűlésre.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 11:04
Háborúellenes Gyűlés győr Orbán Viktor

Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal kezdődik az első Háborúellenes Gyűlés. Az eseményt szombat délelőtt Győrben tartják, ahol többek között Orbán Viktor és Szijjártó Péter is felszólal - írja a Ripost.

Háborúellenes Gyűlés Győrben
Teltházzal és rengeteg sztárfellépővel vesz kezdetét a Háborúellenes Gyűlés Győrben Fotó: Gabor Zoltan

Az esemény hivatalosan 11 órakor kezdődik, de már a reggeli óráktól kezdve gyűlik a tömeg, hogy minél gyorsabban bejussanak a rendezvényre. Sorban állás közben kérdeztük az emberek arról, hogy miért érezték fontosnak, hogy eljöjjenek az eseményre

Most aztán tényleg úgy éreztem, hogy most annyira össze kell fognunk, mert amit az Európai vezetők csinálnak, az nem méltó az emberi élethez.

Egy másik megszólaló leginkább a következő nemzedékért aggódik.

Kinek hiányzik, hogy a gyerekeiket elvigyék katonának?! Vagy olyan körülmények legyenek, hogy ismét húsz deka kenyeret kapjunk egy napra. Meg bujdossunk itt a föld alatt az óvóhelyeken.

Erre erősített rá egy másik jelenlévő is:

Kis unokáim vannak, gyerekem, fiam van. Ezért támogatom, hogy béke legyen

 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu