A Brüsszel-barát lengyel kormány politikai hajtóvadászatot indított

A volt igazságügyi miniszterrel találkozott a miniszterelnök Budapesten. Orbán Viktor felháborítónak tartja, hogy a lengyel kormány politikai hajtóvadászatot indított a lengyel jobboldal ellen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 16:58
Módosítva: 2025.10.30. 17:24
Orbán Viktor jobboldal Lengyelország

„Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük” – írja Orbán Viktor közösségimédia-oldalán.

Orbán Viktor felháborítónak tartja, hogy a lengyel kormány politikai hajtóvadászatot indított a lengyel jobboldal ellen.
Orbán Viktor felháborítónak tartja, hogy a lengyel kormány politikai hajtóvadászatot indított a lengyel jobboldal ellen – Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ma Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszterrel találkoztam Budapesten, akit a lengyel kormány le akar tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!

– írja a kormányfő.

 

