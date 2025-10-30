A Brüsszel-barát lengyel kormány politikai hajtóvadászatot indított
A volt igazságügyi miniszterrel találkozott a miniszterelnök Budapesten. Orbán Viktor felháborítónak tartja, hogy a lengyel kormány politikai hajtóvadászatot indított a lengyel jobboldal ellen.
„Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük” – írja Orbán Viktor közösségimédia-oldalán.
Ma Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszterrel találkoztam Budapesten, akit a lengyel kormány le akar tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!
– írja a kormányfő.
