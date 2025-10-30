Európa kifutott a pénzéből, háborúzni meg akar, ezért ki akarja venni az európai emberek zsebéből a hiányzó összeget, ideértve a magyarok pénzét is. Ha nem akarjuk, hogy a magyarok pénze Brüsszelbe menjen és nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy háborút finanszírozzanak a mi pénzünkből, akkor nemet kell mondanunk a háborúra is, meg az adó-emelésekre is. Nem akarunk se nyugdíjadót, se progresszív adórendszert, azt akarjuk, hogy minél több pénz maradjon az embereké, amit pedig az állam beszed, az ne háborúra menjen, hanem a magyarok javát szolgálja. Hát ezért fontos a nemzeti konzultáció