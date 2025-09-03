1000 forintos benzinárat hozna Magyar Péter energiaprogramja

A Tisza párt már átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését. Az intézkedés nagyon hamar súlyos következményekkel járna: Magyarország kevesebb olajat tudna vásárolni, ami a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné – derült ki a Századvég becsléséből.

Szemfényvesztésre épül Magyar Péter programja

Széles körű felháborodást váltott ki a Tisza radikális adóemelési szándékáról szóló kiszivárgott, belső dokumentum. A botrányt fokozták azok a felvételek, amelyeken a párt alelnöke közölte, hogy a választási kampányban nem szabad megszorításokról beszélni, viszont, ha nyernek, utána „mindent lehet” illetve, hogy ha mindent elmondana, akkor megbuknának. A megtévesztések sorozata itt nem ér véget: a Tisza energiapolitikája ugyanis hasonlóan félrevezető és káros, mint az adópolitikája.

Magyar Péter augusztus 20-án bemutatott programjának részeként csatlakozna Brüsszel Ukrajna-politikájának egyik legfontosabb törekvéséhez, és megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait. Az intézkedés nyomán Magyar Péter nagyobb önállósággal és kedvezőbb beszerzési feltételekkel kecsegtet, de valójában súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat és áremelkedést idézne elő. Egy korábbi elemzés rámutat, hogy az orosz gáz kiesése három és félszeresére növelné a magyar családok rezsiszámláit, ami évente több mint fél millió forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak. Az Oroszországból érkező olajszállítmányok tilalma hasonlóan súlyos következményekkel járna.

Ellátási nehézségek, egekbe szökő üzemanyagárak

Földrajzi és történelmi adottságai miatt Magyarország olajimportra szorul, és az igényeit két fő útvonalon képes fedezni: az Ukrajna irányából érkező Barátság és a Horvátországon keresztül érkező Adria-kőolajvezetéken. Jelenleg a magyar és a szlovák piac ellátásának több, mint kétharmadát a Barátság vezetéken beszerzett orosz olaj biztosítja. Amennyiben ez nem állna rendelkezésre, a régió országai két szinten is súlyos nehézségekkel szembesülnének.