Kínos szembesítés a városházán: a Tisza-csomagról hallgatnak a tiszás képviselők

A Tisza-csomag nagy sajtóvisszhangot kapott, a Tisza Párt körül kirobbant a botrány, amikor napvilágot látott egy belső dokumentum: eszerint a párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez homlokegyenest szembemegy azzal, amit Magyar Péter pártelnök korábban országjárásán hirdetett, amikor radikális szja-csökkentésről hazudozott.

A Tisza-adó kapcsán kérdeztük a tiszás politikust (Fotó: Metropol)

Orbán Árpádot arról kérdeztük, mit szól Tarr Zoltán, a párt alelnökének etyeki kijelentéséhez:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

A tiszás képviselő először kitért a válasz elől:

Nem tudom, ő mire gondolt.

Arra hivatkozott, hogy nem tagja a gazdasági bizottságnak, így nem ismeri a párt terveit.

Közgazdászként arról kérdeztük, szakmailag támogatja-e a progresszív adórendszert. Válasza így hangzott:

Én az adócsökkentés pártján vagyok.

Amikor az újságírók többször is rákérdeztek, miért nem beszél nyíltan a párt gazdasági terveiről, Orbán Árpád többször ismételte:

Nem tudok erről beszélni.

Arra a kérdésre, hogy azért nem beszél-e, mert „megtiltották neki”, határozottan azt felelte: „Nem.”

A Metropol arra volt kíváncsi, hogy továbbra is a transzparencia híve-e. Orbán Árpád erre így válaszolt:

Abszolút. Úgy gondolom, társadalmi párbeszédnek kell lennie.

Mégis, amikor a Tarr Zoltán-féle kijelentésekről kérdeztük, újra csak ezt ismételte:

Nem tudom, mire gondolt. Nem az én dolgom. A Tisza Párt ennél nagyobb, hogy mindenki tudjon mindenkiről.

Amikor az adótervekről kérdezték, nem mondott semmi konkrétat, csak annyit:

Mindennek eljön az ideje.

A Tisza-adó a kiszivárgott dokumentum szerint így néz ki, ha a Tisza Párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos adót, és háromsávos rendszert vezetne be:

évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,

5 és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne,

15 millió fölött pedig 33 százalékra ugrana az adókulcs.

Ez azt jelenti, hogy már 416 ezer forint havi kereset fölött magasabb adót kellene fizetni, vagyis az átlag alatt keresők egy része is rosszabbul járna. Egy pályakezdő fiatal akár havi 100 ezer forinttal is kevesebb nettót vihetne haza, a többgyermekes családok éves szinten akár 1,8 millió forintot is bukhatnának.