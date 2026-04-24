Ha tavasz, akkor újra jöhet a gyógyszer refluxra? Meglepő dolgot mondott a magyar orvos

Miért gondolom azt, ha jön a tavasz, akkor a refluxok és a gyomorégések erősödnek? – teszi fel a kérdést dr. Mangó Gabriella a közösségi oldalán. Majd meglepő választ ad a reflux terén érintetteknek a gyöngyösi háziorvos a Facebookon.

Szezonja van a refluxnak?

„Az évszakváltások, a télből tavaszba, illetve a nyárból őszbe való átmenet bizony a gyomorsav termelő sejtek aktivitását idézi elő. Ilyenkor mindig nagyon sok a refluxok és a gyomorsavas beteg a rendelőkben.

A doktornő szerint azoknak, akik abbahagyták vagy csökkentették a korábban refluxra felírt gyógyszer szedését, azoknak érdemes ilyenkor visszatérni a korábbi mennyiséghez – erről beszélt Mangó doktornő az áprilisi videójában.