Ha tavasz, akkor újra jöhet a gyógyszer refluxra? Meglepő dolgot mondott a magyar orvos
Érdekes dologra figyelmeztet dr. Mangó Gabriella. Refluxosok, figyelem!
Miért gondolom azt, ha jön a tavasz, akkor a refluxok és a gyomorégések erősödnek? – teszi fel a kérdést dr. Mangó Gabriella a közösségi oldalán. Majd meglepő választ ad a reflux terén érintetteknek a gyöngyösi háziorvos a Facebookon.
Szezonja van a refluxnak?
„Az évszakváltások, a télből tavaszba, illetve a nyárból őszbe való átmenet bizony a gyomorsav termelő sejtek aktivitását idézi elő. Ilyenkor mindig nagyon sok a refluxok és a gyomorsavas beteg a rendelőkben.
A doktornő szerint azoknak, akik abbahagyták vagy csökkentették a korábban refluxra felírt gyógyszer szedését, azoknak érdemes ilyenkor visszatérni a korábbi mennyiséghez – erről beszélt Mangó doktornő az áprilisi videójában.
Fontos, mielőtt Mangó doktornő tanácsait követnénk, előtte mindig konzultáljunk a háziorvosunkkal, szakorvosunkkal!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre