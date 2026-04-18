RETRO RÁDIÓ

Próbáld ki az Omega-3 és D-vitamin szedését egyszerre, elképesztő lesz a hatás

Nem hinnéd mennyi előnye van! Ezért érdemes az Omega-3 és D-vitamint egyszerre szedni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.18. 13:00
egészség táplálékkiegészítő omega-3 zsírsav D-vitamin

A táplálékkiegészítők szedése népszerű módszer az általános közérzet javítására vagy bizonyos területeken a teljesítmény fokozására. Sokan esküsznek például a kreatinra az edzések hatékonyságának növelése érdekében, míg mások különböző vitaminokat szednek az egészségük érdekében.

Érdemes az Omega-3 és a D-vitamin-t egyszerre szedni, rengeteg jótékony hatása van Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

És bár mindig óvatosan kell bánni azzal, amit fogyasztunk, van egy népszerű kombináció, amelyről úgy gondolják, hogy rendkívül pozitív hatással van az általános egészségre. Mind a D-vitamin, mind az Omega-3 halolaj-kiegészítők kiváló választásnak számítanak, és kombinált szedésük tovább fokozhatja jótékony hatásaikat.

Természetesen mindkettő megtalálható az élelmiszerekben, a táplálékkiegészítők nem helyettesíthetik az étkezést. Az Omega-3 zsírsavak segítenek megőrizni a szív egészségét, míg a D-vitamin a csontok, a fogak és az izmok egészségét támogatja.

Omega-3 és a D-vitamin szedésének hatása

VeryWell Health szerint a D-vitamin és az Omega-3 kombinációja „javíthatja az immunrendszer egészségét”. Míg a D-vitamin segít szabályozni a kalcium és a foszfát mennyiségét a szervezetben, az Omega-3 támogatja a szív egészségét és csökkentheti a gyulladásokat.

Úgy gondolják, hogy kombinálásuk lelassíthatja a biológiai öregedést. A korai eredmények arra utalnak, hogy a kettő előnyei együttesen segíthetnek „megőrzni a szervezet funkcióit sejtszinten”.

Mivel a D-vitamin a megfelelő csontsűrűség fenntartásával segíti a csontok egészségét, feltételezhető, hogy az omega-3 zsírsavak fokozhatják ezeket a hatásokat azáltal, hogy csökkentik a csontátépülést negatívan befolyásoló gyulladást. Úgy gondolják, hogy együttesen jobban működhetnek a hosszú távú csontok egészségének előmozdításában, mint önmagukban.

Kombinációjuk további előnye, hogy kiegészíthetik egymást az immunrendszer támogatásában. Ez személyenként változhat, de a kutatások ismét azt sugallják, hogy a kombinált hatásuk fokozhatja az egyes gyógyszerek hatását. A D-vitaminról úgy tartják, hogy kulcsfontosságú az immunrendszer szabályozásában, míg az omega-3 zsírsavak a gyulladás csökkentésével és az immunsejtek működésének támogatásával járulnak hozzá.

Mivel mindkét táplálékkiegészítő gyulladáscsökkentő hatásáról ismert, a tápanyagok együttes szedése feltehetően célba veszi a fájdalomért felelős mögöttes gyulladást.

Kinek nem ajánlott?

Bár a D-vitamin és az omega-3 zsírsavak együttes szedése általában biztonságos a legtöbb ember számára, vannak olyan csoportok, akiknek óvatosnak kell lenniük.

A következő csoportok tartoznak ide:

  • Vérhígító gyógyszereket szedők
  • Magas kalciumszintűeknek
  • Krónikus vesebetegségben szenvedők
  • Halallergiásoknak kerülniük kell az omega-3 halolajat

Mindig forduljon orvoshoz, ha bármilyen aggálya merül fel, és mindig ellenőrizd, hogy mit szedsz - írja a Ladbible.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
