Próbáld ki az Omega-3 és D-vitamin szedését egyszerre, elképesztő lesz a hatás

A táplálékkiegészítők szedése népszerű módszer az általános közérzet javítására vagy bizonyos területeken a teljesítmény fokozására. Sokan esküsznek például a kreatinra az edzések hatékonyságának növelése érdekében, míg mások különböző vitaminokat szednek az egészségük érdekében.

És bár mindig óvatosan kell bánni azzal, amit fogyasztunk, van egy népszerű kombináció, amelyről úgy gondolják, hogy rendkívül pozitív hatással van az általános egészségre. Mind a D-vitamin, mind az Omega-3 halolaj-kiegészítők kiváló választásnak számítanak, és kombinált szedésük tovább fokozhatja jótékony hatásaikat.

Természetesen mindkettő megtalálható az élelmiszerekben, a táplálékkiegészítők nem helyettesíthetik az étkezést. Az Omega-3 zsírsavak segítenek megőrizni a szív egészségét, míg a D-vitamin a csontok, a fogak és az izmok egészségét támogatja.

Omega-3 és a D-vitamin szedésének hatása

VeryWell Health szerint a D-vitamin és az Omega-3 kombinációja „javíthatja az immunrendszer egészségét”. Míg a D-vitamin segít szabályozni a kalcium és a foszfát mennyiségét a szervezetben, az Omega-3 támogatja a szív egészségét és csökkentheti a gyulladásokat.

Úgy gondolják, hogy kombinálásuk lelassíthatja a biológiai öregedést. A korai eredmények arra utalnak, hogy a kettő előnyei együttesen segíthetnek „megőrzni a szervezet funkcióit sejtszinten”.

Mivel a D-vitamin a megfelelő csontsűrűség fenntartásával segíti a csontok egészségét, feltételezhető, hogy az omega-3 zsírsavak fokozhatják ezeket a hatásokat azáltal, hogy csökkentik a csontátépülést negatívan befolyásoló gyulladást. Úgy gondolják, hogy együttesen jobban működhetnek a hosszú távú csontok egészségének előmozdításában, mint önmagukban.

Kombinációjuk további előnye, hogy kiegészíthetik egymást az immunrendszer támogatásában. Ez személyenként változhat, de a kutatások ismét azt sugallják, hogy a kombinált hatásuk fokozhatja az egyes gyógyszerek hatását. A D-vitaminról úgy tartják, hogy kulcsfontosságú az immunrendszer szabályozásában, míg az omega-3 zsírsavak a gyulladás csökkentésével és az immunsejtek működésének támogatásával járulnak hozzá.