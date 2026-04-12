Napi horoszkóp: Ilyen érzelmi hatása lesz a Hold és a Vénusz fényszögének

Különleges fényszög alakult ki az égen, a Vénusz és a Hold által igazi érzelmi hullámvasút veszi kezdetét. Feszült és érzelmileg megterhelő időszak érkezik, a csillagjegyeknek nem árt felkészülnie.

Napi horoszkóp: ilyen lesz ez az időszak a csillagjegyek számára

Kos

A Marssal a jegyében most nagyon könnyen felcsattan, és a Hold–Vénusz kvadrátja hoz is olyan helyzeteket, amelyek kihozhatják a sodrából. Tudatosság, nyugalom és főleg: egy nagy lépés hátra a szituációtól – ezek azok, amelyek segíthetnek.

Bika

Nagy szerencse, hogy ebben a feszült időszakban az Ön jegyében jár a Vénusz! És ez nem csak Önnek szerencsés, hanem mindenkinek. Itt ugyanis a legerősebb a hatása a szeretet és szerelem bolygójának, és segít mérsékelni azt az agressziót, amit a Kos Mars fűt.

Ikrek

A Hold–Vénusz kvadrát ma belső nyugtalanságot hozhat, a Kos Mars ráadásul felgyorsítja a reakcióit, ami kapkodáshoz vezethet. Próbáljon meg tudatosan lassítani, és ne reagáljon azonnal minden ingerre. Találkozhat agresszív emberekkel vagy kellemetlen szituációkkal...

Rák

Érzékenyebben reagálhat a környezete feszültségeire, és könnyen magára veheti mások hangulatát. A Vénusz azonban segít abban, hogy empátiával és szeretettel oldjon meg helyzeteket. Fontos, hogy közben magára is figyeljen, és ne vállalja túl magát érzelmileg.

Oroszlán

A Kos Mars felerősíti önben a lendületet és a bizonyítási vágyat, de a kvadrát miatt könnyen alakulhatnak ki hatalmi játszmák. Ma az igazi erő abban rejlik, ha nem mindenáron ön akar irányítani. Ego-harcokba pedig ne menjen bele!

Szűz

A mai nap feszültségeiből ön sem vonhatja ki magát... Érdemes meglátni a feszültségek mögötti rejtett motivációkat. Ez sokat segíthet abban, hogy legalább magában békésen kezelje az irritáló embereket. Szóval nagy levegő, és ne foglalkozzon vele, ha megjegyzéseket kap vagy hall.

Mérleg

A Bika jegyében járó Vénusz önnek nagyon kedvező és nagyon erős hatás. A Vénusz az uralkodó bolygója, és a kis szerencse bolygója. Nemcsak ma, hanem ebben az egész időszakban megóvhatja ez a szerencsés hatás a nagyobb feszültségektől. Ön is ezt képviselje a világban, a közvetlen környezetében.