Napi horoszkóp: Ilyen érzelmi hatása lesz a Hold és a Vénusz fényszögének
Feszült helyzetekkel találhatják szembe magukat a csillagjegyek. Elhoztuk a napi horoszkópot!
Különleges fényszög alakult ki az égen, a Vénusz és a Hold által igazi érzelmi hullámvasút veszi kezdetét. Feszült és érzelmileg megterhelő időszak érkezik, a csillagjegyeknek nem árt felkészülnie.
Napi horoszkóp: ilyen lesz ez az időszak a csillagjegyek számára
Kos
A Marssal a jegyében most nagyon könnyen felcsattan, és a Hold–Vénusz kvadrátja hoz is olyan helyzeteket, amelyek kihozhatják a sodrából. Tudatosság, nyugalom és főleg: egy nagy lépés hátra a szituációtól – ezek azok, amelyek segíthetnek.
Bika
Nagy szerencse, hogy ebben a feszült időszakban az Ön jegyében jár a Vénusz! És ez nem csak Önnek szerencsés, hanem mindenkinek. Itt ugyanis a legerősebb a hatása a szeretet és szerelem bolygójának, és segít mérsékelni azt az agressziót, amit a Kos Mars fűt.
Ikrek
A Hold–Vénusz kvadrát ma belső nyugtalanságot hozhat, a Kos Mars ráadásul felgyorsítja a reakcióit, ami kapkodáshoz vezethet. Próbáljon meg tudatosan lassítani, és ne reagáljon azonnal minden ingerre. Találkozhat agresszív emberekkel vagy kellemetlen szituációkkal...
Rák
Érzékenyebben reagálhat a környezete feszültségeire, és könnyen magára veheti mások hangulatát. A Vénusz azonban segít abban, hogy empátiával és szeretettel oldjon meg helyzeteket. Fontos, hogy közben magára is figyeljen, és ne vállalja túl magát érzelmileg.
Oroszlán
A Kos Mars felerősíti önben a lendületet és a bizonyítási vágyat, de a kvadrát miatt könnyen alakulhatnak ki hatalmi játszmák. Ma az igazi erő abban rejlik, ha nem mindenáron ön akar irányítani. Ego-harcokba pedig ne menjen bele!
Szűz
A mai nap feszültségeiből ön sem vonhatja ki magát... Érdemes meglátni a feszültségek mögötti rejtett motivációkat. Ez sokat segíthet abban, hogy legalább magában békésen kezelje az irritáló embereket. Szóval nagy levegő, és ne foglalkozzon vele, ha megjegyzéseket kap vagy hall.
Mérleg
A Bika jegyében járó Vénusz önnek nagyon kedvező és nagyon erős hatás. A Vénusz az uralkodó bolygója, és a kis szerencse bolygója. Nemcsak ma, hanem ebben az egész időszakban megóvhatja ez a szerencsés hatás a nagyobb feszültségektől. Ön is ezt képviselje a világban, a közvetlen környezetében.
Skorpió
A Kos Mars egy nagyon férfias energia, a Bika Vénusz pedig egy nagyon nőies. Most felerősödnek az ellentétek az ön személyes életében is. Ennek lehet pozitív hozadéka, a szerelmi szenvedély formájában. De lehetnek tényleges feszültségek, agresszió is... Van szerepe abban, hogy melyiket hagyja érvényesülni!
Nyilas
A Kos Mars alapvetően jól rezonál az ön tüzes energiáival, de most hajlamos lehet túl gyorsan reagálni. A Hold–Vénusz feszültség kisebb konfliktusokat hozhat a kapcsolataiban. Próbálja meg humorral és könnyedséggel kezelni a helyzeteket – ez most a legerősebb eszköze.
Bak
A feszültség az ön számára leginkább irritáló személyek képében jelentkezik. Több olyan helyzet adódhat, amikor szívesen megmondaná a véleményét valakinek, de mégsem teheti meg, és ez aztán belső feszültséget, frusztrációt okoz. A Vénusz azonban segít abban, hogy megtalálja az egyensúlyt.
Vízöntő
A mai nap hozhat váratlan helyzeteket vagy hirtelen hangulatváltásokat a környezetében. Ön alapvetően jól kezeli még az idegesítő embereket is, de most megérintheti a feszültség. Próbáljon meg kívülállóként ránézni a helyzetekre.
Halak
A Hold–Vénusz kvadrát érzékenyebbé teheti, és könnyen elbizonytalanodhat kapcsolati helyzetekben. A Vénusz szerencsére erősíti és támogatja: ha hallgat a megérzéseire, az a jó irány. Ma különösen fontos, hogy olyan közegben legyen, ahol biztonságban érzi magát.
