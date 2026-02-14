Így vernek át téged az étrend-kiegészítőkkel

Az, hogy sok étrend-kiegészítő természetes anyagok felhasználásával készül, nem jelenti azt, hogy biztonságos is neked. Az online világban különösen kockázatos is lehet, ha nem vagyunk figyelmesek.

Íme mire figyelj étrend-kiegészítő vásárláskor

Fotó: Unsplash.com

Tippek étrend-kiegészítő vásárlásához

Ha ezekre az apróságokra figyelsz, könnyen megtalálhatod az ideális étrend-kiegészítőt.

Irreális állítások

Általános szabály, hogy kerüld azokat az online étrend-kiegészítőket, amelyek csodás gyógyulást vagy gyors megoldást ígérnek. Ezek az állítások legjobb esetben is félrevezetők, de akár veszélyesek is lehetnek.

Az étrend-kiegészítők nem esnek át ugyanazon a tesztelési és engedélyezési eljáráson, mint a vényköteles gyógyszerek. Valójában sok országban törvényellenes az étrend-kiegészítőket konkrét betegségek vagy egészségügyi állapotok kezelésére alkalmas szerként reklámozni, ezért kerüld az ilyen állításokat tartalmazó termékeket.

Teljesítményfokozásra irányuló marketing

Legyél óvatos az online vagy közösségi médiában fogyásra, sportteljesítmény fokozására vagy szexuális teljesítmény javítására hirdetett étrend-kiegészítőkkel. Ezek a szerek gyakran tartalmaznak tiltott, nem ellenőrzött anyagokat és okoztak már stroke-ot, máj- és vesekárosodást, légzési problémákat, sőt halálesetet is.

Harmadik fél általi tanúsítás hiánya

Kerüld azokat az étrend-kiegészítőket, amelyeket nem tanúsított megbízható, független szervezet. A harmadik fél általi tanúsítás azt jelenti, hogy a készítményt biztonságos körülmények között gyártották, a címkén feltüntetett összetevőket tartalmazza, és mentes a szennyeződésektől.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a tanúsítás nem garantálja, hogy a termék biztonságos vagy hatékony.

Az ajánlottnál magasabb dózis

Akár online, akár hagyományos üzletben vásárolsz étrend-kiegészítőt, figyelj arra, hogy a termék a vitaminokból és ásványi anyagokból mekkora arányban tartalmazza a napi ajánlott beviteli értéket.

Azok a készítmények, amelyek a javasolt napi bevitel több mint 100%-át tartalmazzák, nagyobb valószínűséggel okoznak mellékhatásokat. Ez különösen igaz a zsírban oldódó vitaminokra, amelyek túlzott fogyasztás esetén felhalmozódnak a szervezetben – írja a Verywell Health.