Több gyerek is lélegeztetőgépre került a népszerű étrend-kiegészítő miatt

Tanulmányok szerint egyre több gyerek fogyaszt melatonin tartalmú étrend-kiegészítőt, ami mérgező hatással is lehet rájuk.

Fotó: Illusztráció – Shutterstock

A Házipatika szúrta ki, hogy az Egyesült Államokban az egészségügyi szervezetekhez beérkező jelentések között drámaian megnőtt a melatoninnal kapcsolatos kezelések száma a gyerekek körében. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tanulmánya szerint 2012 és 2021 között ezek az esetek 530 (!) százalékkal nőttek. Az is kimutatható, hogy a legnagyobb éves növekedés 2019 és 2020 között következett be, ami a karanténnak köszönhető.

Mi az a melatonin?

A melatonin a tobozmirigy által termelt hormon, mely a napszakokhoz alkalmazkodó természetes alvási ciklus fenntartásáért felelős. A melatonint tabletta, folyadék, illetve gumicukor formájában is megvásárolhatjuk étrend-kiegészítőként.

A szakértők szerint az egyre több melatoninmérgezéses eset összefügg a világjárvánnyal, ugyanis a karantén időszakában a melatonin könnyebben hozzáférhetővé vált, hiszen a gyerekek több időt töltöttek otthon. Emellett a világjárvány idején fokozódó alvászavarok is megjelentek, ami szintén a melatonin otthoni hozzáférhetőségének növekedéséhez vezetett.

A portál szerint több mint 260 ezer bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a 10 év alatti gyerekek melatonint fogyasztottak. Az esetek többségében elég az otthoni ellátás, azonban egyre nő a kórházi kezelést igénylő esetek száma. Ez pedig komoly probléma, ugyanis a melatoninmérgezéses esetek közül több gyermek is lélegeztetőgépre került, közülük pedig két gyermek, egy 3 és egy 13 hónapos sajnos életét vesztette.