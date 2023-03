Friss hírek a budapesti sósavas kutyamérgezés kapcsán! Lépett a kerület

Lapunk elsőként számolt be róla, hogy a Boráros téri kutyafuttatóban néhány nappal ezelőtt egy szívtelen ember sósavval átitatott húsokat hagyott, hogy azokkal ártson az ártatlan állatoknak. A felkapott kutyás találkozóhelyen több eb is megsérült, mielőtt sikerült eltávolítani a mérgező húsokat a helyszínről. A gazdik ezt követően azonnal figyelmeztették egymást a veszélyre, a kerület kutyás Facebook-csoportjaiban, így sikerült megakadályozni, hogy több négylábú is áldozattá váljon. A Metropol napilap egy informatív térképet is készített arról, hogy az elmúlt 3 hónapban milyen helyszíneket történtek kutyamérgezések. Ijesztő adat, de 6 különböző kerületből 11 esetről kaptunk értesítést a budapesti gazdiktól.

6 különböző kerületben, 11 mérgezéses eset történt eddig 2023-ban Grafikon: Metropol

Most örömteli híreket kaptunk a IX. kerületből.

A helyi gazdik közbenjárásának hála az önkormányzat teljesen lefertőtlenítette a Boráros téri kutyafuttatót, hogy elkerüljék azt, hogy más kutyák is megsérüljenek az esetlegesen ott maradt vegyi anyagoktól

– számolt be róla egy helyi olvasónk.