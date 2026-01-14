Ez a kvíz szinte senkinek sem sikerül 100 százalékra - talán épp te leszel a kivétel?

Most mutasd meg, mit tudsz! Ez a kvíz 10 emberből kilencen kifog!

Mennyire jó a helyesírásod? Teszteld magad ! Ezt a kvízt neked találták ki, ha nem szorulsz rá a helyesírásellenőrző programok támogatására. Most kiderül, jobb vagy-e az átlagnál! Felkészültél?

1. Melyik mondat a helyes? Áruld el, mennyi volt az ehavi kiadásod! A helyes válasz Rossz válasz Áruld el, mennyi volt az e havi kiadásod? A helyes válasz Rossz válasz Áruld el, mennyi volt az e havi kiadásod! A helyes válasz Rossz válasz

2. Melyik a jó verzió az alábbiak közül? Ez egy brilliáns ötlet volt a részedről! A helyes válasz Rossz válasz Ez egy briliáns ötlet volt a részedről! A helyes válasz Rossz válasz Ez egy briliáns ötlet volt, a részedről! A helyes válasz Rossz válasz

3. Melyik mondat a helyes? Mikor is kezdődik pontosan a kémia-szakkör? A helyes válasz Rossz válasz Mikor is kezdődik pontosan a kémia szakkör? A helyes válasz Rossz válasz Mikor is kezdődik pontosan a kémiaszakkör? A helyes válasz Rossz válasz

4. Melyik mondat a helyes az alábbiak közül? Zsanett-tel elmentünk sós perecet enni. A helyes válasz Rossz válasz Zsanettel elmentünk sós perecet enni. A helyes válasz Rossz válasz Zsanett-tel elmentünk sósperecet enni. A helyes válasz Rossz válasz

5. Melyik a helyes változat? Ne felejtsd otthon a TAJ kártyádat, ha mész az orvoshoz! A helyes válasz Rossz válasz Ne felejtsd otthon a tajkártyádat, ha mész az orvoshoz! A helyes válasz Rossz válasz Ne felejtsd otthon a taj-kártyádat, ha mész, az orvoshoz! A helyes válasz Rossz válasz

6. Hogy választjuk el a következő szót? Ber-etty-ó A helyes válasz Rossz válasz Be-rety-tyó A helyes válasz Rossz válasz Be-retty-ó A helyes válasz Rossz válasz

