Az emlőtumorok döntő része hormonérzékeny, vagyis ösztrogén és/vagy progeszteron hatására gyorsabban osztódnak a daganatsejtek. Ezért minden hormonális beavatkozás – legyen az menopauzális hormonpótlás vagy a lombikkezelésekhez kapcsolódó stimuláció – orvosi egyeztetést, egyéni kockázatfelmérést és következetes kontrollt kíván.

Dr. Priskin Katalin molekuláris biológus a Daganatokról őszintén című vodcast új epizódjában beszélt a mellrákról / Fotó: Youtube

Lombik, menopauza, hormonpótlás: mikor jelent valós veszélyt a mellrák?

Az emlőtumorok hetven százaléka hormonpozitív, vagyis nagy mennyiségben termelnek olyan receptorokat, amelyek képesek megkötni egyes női nemi hormonokat. Ez azt jelenti, hogy ha a vérben megemelkedik ezeknek a hormonoknak a szintje, az közvetlenül serkentheti a daganatsejtek osztódását

– hangsúlyozta Dr. Priskin Katalin molekuláris biológus a Daganatokról őszintén című vodcast új epizódjában.

A mellrákban nők és férfiak is érintettek lehetnek, de a kockázatot nem csak a genetika határozza meg. Az elhízás, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és a rosszul kezelt krónikus stressz mind felerősíthetik a veszélyt. A hangsúly a kezelhető tényezőkön van: a mozgáson, az alváson, a lelki egészség ápolásán.

Nem is a stressz teljes elkerülése a fontos, hanem a stresszkezelésre kialakított megfelelő stratégia. Ez egy olyan készség, amelyet már gyerekkorban vagy legkésőbb fiatal felnőttkorban érdemes lenne megtanulni, hogy a mindennapok része legyen

– mondja Dr. Priskin.

Az önvizsgálat ma is a legegyszerűbb eszköz a korai felismerésre. Önvizsgálat során érdemes figyelni az emlőben vagy a hónaljban tapintható csomókra, a bőrön megjelenő ekcémaszerű elváltozásokra, valamint az emlőből történő váladékozásra.

Magyarországon a mammográfiás lakosságszűrés 45 éves kor felett érhető el ingyenesen a nők részére, de ha gyanú merül fel, a további vizsgálatok, majd a kezelés is térítésmentes. Fiatalabb nőknél épp a szervezett behívás hiánya miatt fordulhat elő későbbi felismerés, ezért fontos, hogy a saját test jelzéseit mindenki ismerje. Az önvizsgálat hasznos rutin, de nem helyettesíti a képalkotó szűrést: a mammográfia olyan elváltozásokat is jelezhet, amelyeket kézzel még nem lehet kitapintani. Dr. Priskin szerint „nagyon fontos tudatosítani, hogy az emlőtumor sajnos minden felnőtt korosztályt érinthet. Éppen ezért a fiatal nőknek is meg kell tanulniuk az önvizsgálatot, és gyanús elváltozás esetén azonnal orvoshoz fordulni”.