Lombik, menopauza, hormonpótlás: mikor jelent valós veszélyt a mellrák?

Élete során szinte mindenki érintetté válik, ha nem saját maga, akkor egy édesanya, testvér, barátnő vagy kolléganő történetén keresztül. De miért különösen fontos a tudatos megelőzés és miért igényel fokozott körültekintést minden hormonkezelés?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 12:41
Dr Priskin Katalin daganatsejtek emlőtumor mellrák önvizsgálat

Az emlőtumorok döntő része hormonérzékeny, vagyis ösztrogén és/vagy progeszteron hatására gyorsabban osztódnak a daganatsejtek. Ezért minden hormonális beavatkozás – legyen az menopauzális hormonpótlás vagy a lombikkezelésekhez kapcsolódó stimuláció – orvosi egyeztetést, egyéni kockázatfelmérést és következetes kontrollt kíván. 

Dr. Priskin Katalin molekuláris biológus a Daganatokról őszintén című vodcast új epizódjában beszélt a mellrákról / Fotó: Youtube

Lombik, menopauza, hormonpótlás: mikor jelent valós veszélyt a mellrák?

Az emlőtumorok hetven százaléka hormonpozitív, vagyis nagy mennyiségben termelnek olyan receptorokat, amelyek képesek megkötni egyes női nemi hormonokat. Ez azt jelenti, hogy ha a vérben megemelkedik ezeknek a hormonoknak a szintje, az közvetlenül serkentheti a daganatsejtek osztódását 

– hangsúlyozta Dr. Priskin Katalin molekuláris biológus a Daganatokról őszintén című vodcast új epizódjában.

A mellrákban nők és férfiak is érintettek lehetnek, de a kockázatot nem csak a genetika határozza meg. Az elhízás, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és a rosszul kezelt krónikus stressz mind felerősíthetik a veszélyt. A hangsúly a kezelhető tényezőkön van: a mozgáson, az alváson, a lelki egészség ápolásán. 

Nem is a stressz teljes elkerülése a fontos, hanem a stresszkezelésre kialakított megfelelő stratégia. Ez egy olyan készség, amelyet már gyerekkorban vagy legkésőbb fiatal felnőttkorban érdemes lenne megtanulni, hogy a mindennapok része legyen

 – mondja Dr. Priskin.

Az önvizsgálat ma is a legegyszerűbb eszköz a korai felismerésre. Önvizsgálat során érdemes figyelni az emlőben vagy a hónaljban tapintható csomókra, a bőrön megjelenő ekcémaszerű elváltozásokra, valamint az emlőből történő váladékozásra.

Magyarországon a mammográfiás lakosságszűrés 45 éves kor felett érhető el ingyenesen a nők részére, de ha gyanú merül fel, a további vizsgálatok, majd a kezelés is térítésmentes. Fiatalabb nőknél épp a szervezett behívás hiánya miatt fordulhat elő későbbi felismerés, ezért fontos, hogy a saját test jelzéseit mindenki ismerje. Az önvizsgálat hasznos rutin, de nem helyettesíti a képalkotó szűrést: a mammográfia olyan elváltozásokat is jelezhet, amelyeket kézzel még nem lehet kitapintani. Dr. Priskin szerint „nagyon fontos tudatosítani, hogy az emlőtumor sajnos minden felnőtt korosztályt érinthet. Éppen ezért a fiatal nőknek is meg kell tanulniuk az önvizsgálatot, és gyanús elváltozás esetén azonnal orvoshoz fordulni”.

A szakértő szerint a vérből vagy vizeletből mérhető tumormarkerek inkább az esetleges rákkezelések hatékonyságának nyomon követésében segítenek. A biztos diagnózis továbbra is szövettani mintavételen alapul. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb teret nyer a folyadék biopszia, amely egyszerű vérvételből képes kimutatni a daganathoz köthető genetikai eltéréseket. Ez ismételhető és kevésbé megterhelő, ugyanakkor jelenleg leginkább a daganatkezelés monitorozására szolgál.

Az orvostudomány gyorsan fejlődik, így bátran kijelenthető, hogy a mellrák idejében felismerve jól gyógyítható betegség. A hormonkezelésekkel kapcsolatos döntéseket mindig felelősen, személyre szabottan kell meghozni, de a legnagyobb esélyt a teljes gyógyulásra a rendszeres szűrés és a gyanús jelek mielőbbi kivizsgálása adja. Minél korábban kerül sor a diagnózisra, annál kíméletesebb és hatékonyabb lehet a kezelés.

A Daganatokról őszintén vodcast a European Life Technologies tudományos ismeretterjesztő sorozata.

A legújabb adás itt megtekinthető:

 

