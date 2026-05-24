„A legrosszabb nap az életemben” – születésnapján ragadta el édesapját a Parkinson-kór

Georgie Collier az angliai Oxfordból származik, és mindössze 20 éves volt, amikor édesapja, David Collier Parkinson-kór miatt elhunyt – éppen Georgie születésnapjának reggelén.

Tragédia árnyékolja be a születésnapját

A fiatal nő elmondása szerint rendkívül szoros kapcsolatot ápolt apjával.

A szó legszorosabb értelmében apás lány voltam, mindent együtt csináltunk.

Az apa 2014-ben kapta meg a diagnózist, és az évek során állapota fokozatosan romlott: elveszítette a járás és a beszéd képességét is.

Az apa pont lánya születésnapján halt meg

A család ugyan tudta, hogy a betegség végzetes, mégis sokkoló volt a pillanat, amikor elérkezett a halál.

Mindig tudtuk, hogy meg fog halni, de a halála így is sokként ért minket.

Az apa állapota 2019 decemberére vált kritikussá, az orvosok pedig jelezték, hogy valószínűleg nem él már sokáig. Georgie azonban megmagyarázhatatlan módon érezte, hogy apja kitart a születésnapjáig.

Nagyon furcsa volt… egyszerűen tudtam.

Ez a megérzés végül valóra vált: december 14-én, Georgie 20. születésnapjának reggelén az édesapa elhunyt. A fiatal nő egyszerre kapott születésnapi üzeneteket és búcsúzott el az apjától. A tragédia azóta is meghatározza a fiatal életét: minden születésnapja az elvesztett édesapa emlékét idézi fel.

Nem tudom, hogy valaha teljesen fel tudom-e dolgozni.

– mondta Georgie, aki azóta is gyászolja édesapja halálát.

Különösen nehéz számára a jövőbeli mérföldkövek gondolata is, például a 30. születésnap, amely már most is félelemmel tölti el.

Az apám sosem láthatta, ahogy lediplomázom vagy találkozom a párommal…

A nő ugyanakkor azt reméli, hogy történetével segíthet másoknak, akik hasonló gyászt élnek át – különösen az ünnepek és évfordulók idején. Szerinte nincs „helyes módja” a gyásznak, mindenkinek saját tempóban kell feldolgoznia a veszteséget – írja a People.