„A barátom titkos szeretője csokival bevont testéről küldött neki fotókat”

Végtelenül hűségesnek és lojálisnak ismerte a párját az a nő, aki előtt a férfi csúnyán lebukott, mikor előkerültek titkos üzenetváltásai. Több szerető felajánlkozása landolt a beérkező sms-ek közé.

Rendkívül csalódott párjában a nő, aki észrevette, milyen üzenetváltások zajlanak a férfi telefonjában. Pikáns képek tönkelege és szaftos üzengetések sorait találta meg.

A minap elment az edzőterembe, és véletlenül otthagyta a telefonját a konyhapulton

- kezdte a sztorit, hogy hogyan tett szert párja üzeneteire.

Állítása szerint a telefon folyamatosan zizegett, hangokat adott ki és nem tudott tőle koncentrálni. A férfi kódja a hűtőre volt felírva, így beütötte és feltárult a kincs, amit, nem is igazán keresett, és nem is az volt, amire vágyott volna.

„Mindenféle mocskos üzenet volt ott különféle ismerősöktől. Az, hogy ezek az emberek mi mindent nem akartak vele művelni, már senkire sem tartozott. Voltak felvételek félmeztelen nőkről, akik szétvetett lábakkal feküdtek az ágyon. Némelyiken egy szőke nő provokatívan fogdosta dús kebleit, másokon pedig egy barna hajú nő szexjátékokkal játszott és puszikat dobált…” - idézi őt a Daily Star.

Voltak ott szelfik is róla és különböző nőkről közösen – ágyakon, a fűben és a tengerparton. Annyira dühös lett a nő, hogy elhatározta, válaszol a nevében. Az egyiknek azt javasolta, hogy küldjön neki pár új képet magáról.

Megkértem, hogy vetkőzzön le, és kenje be a mellkasát csokiszósszal. Azt válaszolta: „Semmi gond”. Amikor a barátom végül hazaért, a telefont az arcába vágtam, és azt ordítottam: „Nézd meg az üzeneteidet!

A férfi nem úgy reagált, ahogy képzelte. Szerinte beleavatkozott a magánéletébe és túllépett egy határt ezzel a húzásával. Azóta nem voltak intim viszonyba, de a nő szerint ő nem tett semmi rosszat és nem érti, a férfi miért reagált ilyen ingerülten.

A Daily Star tanácsadója Jane szerint itt az ideje fegyverszünetet elrendelni egymás felé. Elmondta, hogy most mindketten nagyon sötét helyzetben vannak és mindenképpen beszélniük kellene. „Őszintén szólva igaza van; nem kellett volna átlépned azt a határt, bepötyögnöd a személyes kódját és beleolvasnod az üzeneteibe. Ugyanakkor neki sem kellene szexuális tartalmú üzeneteket váltania és más nőkkel találkoznia, miközben elvileg elkötelezett kapcsolatban él veled. Sajnálja egyáltalán?”