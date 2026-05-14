Az online ismerkedés világnapjára: 5 cuki szerelmi sztori, amiből közös élet, házasság és család lett

Az internetes szerelem régen még csak a társkereső appokhoz kötődött, ma viszont, amikor az életünket az interneten éljük, már bármelyik platform lehet a kezdet: Reddit, Facebook-csoport, Instagram vagy akár egy teljesen ártatlan komment, és egy csapásra megváltozik az életed. Bár soha nem árt óvatosnak lenni, de egyre több példa bizonyítja, hogy a digitális térben kialakuló kapcsolatok is válhatnak valós, tartós kötelékké. Az online ismerkedés világnapján összegyűjtöttük az 5 legcukibb esetet, ami végül életre szólónak bizonyult.

1. Online ismerkedés: „Nem jelölt vissza Instán, Tinder lett belőle, és házasság”

Egy apró sértődésből indult minden: Annát az Insta-követés után nem jelölték vissza. Majd a férfi Tinderen bejelölte. A válasz? Egy Tinder-jobbra húzás volt, azaz 'igen', de azért, hogy majd később személyesen megbosszulja a férfin figyelmetlenségét. Aztán mégis kiderült, hogy nagyon is sok a közös vonás bennük.

Tinderen jöttünk össze, mert Instán b...tt visszajelölni 😀. Ez 7 éve volt, azóta házasok vagyunk, és lett egy kisfiunk is.

A történetből tehát komoly kapcsolat lett, majd esküvő, sőt, ma már egy kisfiút is nevelnek együtt. A „digitális bosszúrománc” így végül boldog családi sztorivá alakult.

2. „Az egyetlen kopasz férfi, akit jobbra húztam”

Egy Tinderes pillanatnyi döntés, ami szembe ment mindennel, főleg az alany saját előítéletével. A nő bevallása szerint nem tetszettek neki a kopasz férfiak.

Az egyetlen kopasz fèrfi volt akit jobbra húztam... Hatalmas szerelem, Ő életem párja haj nélkül is!

Viki azóta úgy gondolja, hogy ez volt élete legjobb döntése.

Ma már együtt élnek, és a hajhiány helyett a szerelem az, ami igazán látszik.

3. „A könyvek iránti szerelem hozott össze minket”

Egy online chatben kezdődött minden, ahol két idegen a könyvek iránti szenvedélyén keresztül talált egymásra. Kriszti és Laci chat-es beszélgetéseiből először barátság, majd találkozás, végül közös élet lett.

Ma pedig már közös könyvtáruk is van, ami tökéletesen szimbolizálja az összetartozásukat.

Az eset ráadásul arra is rávilágít, hogy az online világ és a könyvek univerzuma, a Guttenberg galaxis, jól megfér egymás mellett.