Elő az esernyőkkel! Folytatódik a változékony időjárás

Általában erősen felhős lesz az ég, de az ország keleti részén napos időjárás is lehet, majd késő délutántól, estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, azonban napközben a Dunántúl északi részén és az ország középső tájain kisebb eséllyel, majd estétől már főképp csak a Dunától keletre számíthatunk csapadékra. Az északnyugati szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható, írja a met.hu.

Nem kímél minket az időjárás - Erre lehet számítani!

Borongós, esős időjárás várható

Délelőtt még sokfelé marad borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal. Néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassanként csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet, áll a koponyeg előrejelzésében.