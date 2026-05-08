Nagy nap a mai a fagyi szerelmeseinek: ezeken a helyeken féláron adják

Május 8-a a magyar fagylalt napja, mivel ez a dátum hasonlít a legjobban a fagylaltra: az V. hónap "V"-je a tölcsérre, a 8-as pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Ilyenkor a fagylaltozók sok helyen féláron adják a termékeiket és sokan jótékony célokra is juttatnak az ilyenkor szerzett plusz bevételekből, illetve sokan szállítanak kórházak, gyermek intézmények számára is fagyit. Ma tehát több okból is érdemes felkeresni egy közeli fagyizót! Az akcióhoz csatlakozó helyek listáját itt található.

A fagylalt már hosszú évtizedek óta kicsik és nagyok kedvence Fotó: Fortepan-Karabelyos-Peter

Május 8-a a petefészekrák világnapja is

Mivel nincs hatékony lakossági szűrés, a daganatokat az esetek közel 75%-ában későn, előrehaladott stádiumban ismerik fel. A Mályvavirág Alapítvány arra figyelmeztet mindenkit, hogy a tünetek (puffadás, vizelési inger, fáradtság) gyakran jellegtelenek, ezért tartós fennállásuk esetén orvoshoz kell fordulni. A korai diagnózis 90%-os túlélési esélyt adhat. A BRCA-szűrések és a biomarker-vizsgálatok ma már személyre szabott terápiákat tesznek lehetővé, javítva a betegek életkilátásait. A tájékozottság és a korszerű diagnosztika életet menthet.

Ma van a Vöröskereszt napja

1828. május 8-án született Henri Dunant Nobel-békedíjas svájci író, üzletember, aki 1859-ben szemtanúja volt a solferinói ütközet sebesültjei szenvedésének. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban kezdte el létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet tartják, az ún. Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz-olvasható a Wikipédián.

Itt tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

10:00-16:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)

12:00-18:00 óra között a Campona Bevásárlóközpontban (1222. Budapest, Nagytétényi út 37-43.)

100 éves lett a természetfilmek királya

David Attenborough, természettudós, dokumentumfilm-rendező 100 évvel ezelőtt ezen a napon, vagyis május 8-án látta meg a napvilágot Londonban. Attenborough a Cambridge-i Egyetemen végzett, illetve a London School of Economics-on. 1957 óta készít természetfilmeket és sorozatokat a brit BBC televíziócsatorna számára, amelyek közül is a legismertebb a kilenctagú Élet-sorozat, mely átfogó képet mutat be a földi élővilágról. Emellett a BBC programigazgatója volt az 1960-as és 1970-es években.