Nagy nap a mai a fagyi szerelmeseinek: ezeken a helyeken féláron adják
Visszatérő hagyomány, hogy május 8.-án különböző kedvezményeket kínálnak a cukrászdák, fagylaltozók. Mutatjuk, hogy miért pont ekkor és azt is, hol lehet ma féláron fagyizni a fővárosban!
Május 8-a a magyar fagylalt napja, mivel ez a dátum hasonlít a legjobban a fagylaltra: az V. hónap "V"-je a tölcsérre, a 8-as pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Ilyenkor a fagylaltozók sok helyen féláron adják a termékeiket és sokan jótékony célokra is juttatnak az ilyenkor szerzett plusz bevételekből, illetve sokan szállítanak kórházak, gyermek intézmények számára is fagyit. Ma tehát több okból is érdemes felkeresni egy közeli fagyizót! Az akcióhoz csatlakozó helyek listáját itt található.
Május 8-a a petefészekrák világnapja is
Mivel nincs hatékony lakossági szűrés, a daganatokat az esetek közel 75%-ában későn, előrehaladott stádiumban ismerik fel. A Mályvavirág Alapítvány arra figyelmeztet mindenkit, hogy a tünetek (puffadás, vizelési inger, fáradtság) gyakran jellegtelenek, ezért tartós fennállásuk esetén orvoshoz kell fordulni. A korai diagnózis 90%-os túlélési esélyt adhat. A BRCA-szűrések és a biomarker-vizsgálatok ma már személyre szabott terápiákat tesznek lehetővé, javítva a betegek életkilátásait. A tájékozottság és a korszerű diagnosztika életet menthet.
Ma van a Vöröskereszt napja
1828. május 8-án született Henri Dunant Nobel-békedíjas svájci író, üzletember, aki 1859-ben szemtanúja volt a solferinói ütközet sebesültjei szenvedésének. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban kezdte el létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet tartják, az ún. Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz-olvasható a Wikipédián.
Itt tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 10:00-16:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)
- 12:00-18:00 óra között a Campona Bevásárlóközpontban (1222. Budapest, Nagytétényi út 37-43.)
100 éves lett a természetfilmek királya
David Attenborough, természettudós, dokumentumfilm-rendező 100 évvel ezelőtt ezen a napon, vagyis május 8-án látta meg a napvilágot Londonban. Attenborough a Cambridge-i Egyetemen végzett, illetve a London School of Economics-on. 1957 óta készít természetfilmeket és sorozatokat a brit BBC televíziócsatorna számára, amelyek közül is a legismertebb a kilenctagú Élet-sorozat, mely átfogó képet mutat be a földi élővilágról. Emellett a BBC programigazgatója volt az 1960-as és 1970-es években.
Ilyen időnk lesz a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken a hajnali, reggeli ködfoltok feloszlása után napos, gomolyfelhős idő valószínű. A délutáni órákban elszórtan fordul elő zápor, néhol zivatar. 20 és 25 fok között mozoghat a hőmérséklet délután. Élénk lehet a délnyugati szél. Szombaton reggel csökken a rétegfelhőzet, majd többórás napsütés következik délutáni gomolyfelhő-képződéssel. Zápor, zivatar előfordulhat. Újra melegszik az idő, délután akár 24-26 fok is lehet. Vasárnap pedig a sok napsütést csak kevés gomolyfelhő zavarja a délutáni órákban. A szombatinál kevesebb helyen fordul elő zápor. 22 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet, nyárias napunk lesz. A déli, délkeleti szél néhol megerősödhet.
Forgalomkorlátozás lesz több helyen a fővárosban
- A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a XIII. kerületben a Fáy utcában május 08., péntek 23:59 és május 10., vasárnap 23:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában május 08., péntek 07:00-18:00 óra között.
- Időszakos sávlezárás lesz a XIV. kerületben a Mexikói úton május 08., péntek 06:00 és május 22., péntek 23:00 óra között.
- Szakaszos és időszakos lezárás lesz a II. kerületben egy rendezvény miatt május 09., szombat 08:00-13:00 óra között.
- Útszűkület lesz hétvégén napközben a Belgrád rakparton május 09., szombat 07:00 és május 10., vasárnap 15:00 óra között.
- Lezárások lesznek Újpesten egy futó- és kerékpárverseny miatt május 09., szombat 06:00-14:00 óra között.
- Lezárások lesznek egy futóverseny miatt a belvárosban május 10., vasárnap 05:00-14:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani a Kerepesi úton május 10., vasárnap 06:00-19:00 óra között.
- Szakaszos félpályás lezárás lesz a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton május 10., vasárnap 07:00-15:00 óra között.
Kincsem+ Fesztivál lesz a Kincsem Parkban
Street food, izgalmas lóverseny és koncertek egy helyen? A Kincsem+ Tavaszi Lóverseny és Food Truck Show keretében mindez megvalósul, ráadásul egyazon hétvége leforgása alatt. Május 8. és 10. között hangulatos zenei aláfestés mellett merülhetünk el az ország legjobb street food kínálatában, családi programokon vehetünk részt, izgalmas futamoknak lehetünk szemtanúi, de a hétvége során az is kiderül majd, kik kapják az idei Food Truck Show díjakat. További részletek a rendezvényről itt olvashatók.
Szombaton lesz a móri mészárlás évfordulója
2002-ben május 9-én történt a móri bankrablás, amelyet a sajtóban gyakran móri mészárlásnak neveznek. A rablásnak nyolc halálos áldozata volt, akiket az elkövetők egyszerűen kivégeztek. A támadók az ügyféltérben pisztollyal és géppisztollyal ölték meg a biztonsági őrt, ezután egyikük visszament őrködni a bejárati ajtóhoz, ahol egy kézzel írt „Műszaki okok miatt zárva” feliratra mutogatva elküldte az ügyeiket intézni szándékozó ügyfeleket. Tettestársa végigjárta a bankfiók helyiségeit és a banki dolgozókkal fejre, illetve felsőtestre leadott lövéssel végzett. Ezután a bank számítógépét és telefonközpontját is szétlőtte. A páncélszekrényt nem nyitották ki, így összesen 7,3 millió forintnyi pénzt vittek el részint forintban, részint valutában. Mintegy fél órát töltöttek a rablók a bankfiókban, majd távoztak több szemtanú láttára - olvasható a Wikipédián.
Május 9-e Európa napja is
Annak emlékére, hogy Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-i nyilatkozatában javaslatot tett az Európai Szén- és Acélközösség létrehozására. Az Európa-nap az Európa békéjét és egységét ünneplő nap, amelyet az Európa Tanács május 5-én, az Európai Unió pedig május 9-én ünnepel.
Az ország etológusa is most ünnepli a születésnapját
Csányi Vilmos, Széchenyi-díjas biológus, biokémikus, etológus, egyetemi tanár, az MTA tagja 1935. május 9-én született. Fő kutatási területe az állati és emberi viselkedés, valamint a biológiai és a kulturális evolúció kérdései. Tudományterjesztési és szépirodalmi munkássága is jelentős.
A manga rajongóinak kedvez a Néprajzi Múzeum
2026. május 9-én egész napos programsorozattal kapcsolódik a múzeum a Manga – Hokuszai – Manga kiállításhoz. Egy nap, amikor a manga nemcsak olvasható, hanem átélhető lesz: kurátori tárlatvezetések segítenek új nézőpontból ránézni a kiállításra, miközben előadások bontják ki, hogyan lett a mangából globális popkulturális jelenség. Szó lesz az ukiyo-e mestereiről, a vizuális hagyományokról és arról is, hogyan élnek tovább ezek a mai mangákban és animékben.
Óbuda Napja is most szombaton lesz
Huszadik alkalommal rendezi meg Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerület értékeit bemutató népszerű eseményét. A május 9-10-én tartandó kétnapos rendezvényen idén már 5 helyszínen különféle koncertek, gyerek- és sportprogramok várják a családokat és baráti társaságokat. A részletes programok itt olvashatók.
A Táncház Napja is most szombaton lesz
1972. május 6-án rendezték meg az első magyarországi városi táncházat a Liszt Ferenc téren, melynek évfordulóján ünnepeljük évről évre a Táncház Napját országszerte. Idén a Hagyományok Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem öt népzenekutató örökségét eleveníti fel egy közös ünnepi koncerten.
Vasárnap a X. kerületben kezdődik a lomtalanítás
Május 10. és 18. között a X. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat ma tehetik ki az ott élő lakosok a házak elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak 18 óra után készítsék ki. Az, hogy az adott utcában lakók melyik napon tehetik ki a lomokat, ezen a térképen található. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
Most vasárnap lesz a mentők napja is
1887. május 10-én alakult meg az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye egészen 1948-ig a különböző egyesületek kezében maradt, ekkor jött létre ugyanis az Országos Mentőszolgálat és ez által a mentés állami feladattá vált. Május 10-ét a mentőszolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Ezen a napon kitüntetéseket, pénzjutalmakat adnak át az életmentésben élenjáró orvosoknak, mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak.
Május 10. a madarak és fák napja is
1902-ben, Párizsban az európai országok egyezséget kötöttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében. Az 1906-ban elfogadtak egy törvényt is, mely szerint minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal. A világon és hazánkban is először Chernel István ornitológus szervezte meg a madarak és fák napját 1902-ben. A természetvédelmi törvény azóta is minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja.
A szívférgesség világnapja is most vasárnap lesz
Évek óta kiemelt figyelmet kap Magyarországon a szívférgesség témája a szúnyogszezon kezdetén. 2017-ben május 10-ét jelölték ki a szívférgesség napjának. Ezen a napon az állatorvosok, állatmentők is arra hívják fel az állattartók figyelmét, hogy a szívférgesség egy súlyos, akár halálos kimenetelű betegség, de szerencsére lehet ellene védekezni és a szűrővizsgálatoknak köszönhetően időben kezelést kaphatnak a négylábúak.
Belvárosi Kutyafesztivál lesz az Olimpia Parkban
A Belvárosi Kutyafesztiválon, május 10-én minden a felelős állattartásról fog szólni az Olimpia Parkban. Az ingyenes rendezvényen többek között fotózás, tanácsadás, fizioterápia-bemutatók, mikrochip-edukáció, közös séta és minikoncertek várnak titeket, családi programok sokaságával egyetemben. További részletet az eseményről itt olvashatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre