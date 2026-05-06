Meghalt Dr. Labancz Klára

A Szent Borbála Kórház megrendítő gyászhírt közölt közösségi oldalán. Elhunyt Dr. Labancz Klára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 21:40
Elhunyt Dr. Labancz Klára, a Szent Borbála Kórház pszichiáter főorvosa. Ezt az intézmény hivatalos Facebook-oldalán közölték.

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A Főorvosnő orvosi pályáját 1983-ban kezdte meg a Miskolci Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályán. Másfél év után Tatabányára költözött, ahol a Kórház pszichiátriáján kezdett dolgozni. Pszichiátriai szakvizsgáját 1988-ban szerezte meg, majd neurológiából 1993-ban, igazságügyi elmeszakértésből 2000-ben, rehabilitációból pedig 2003-ban szakvizsgázott. Emellett képzett volt pszichoterápia irányában is.

2010-től 2020-ig a Krónikus Belgyógyászatot vezette, miközben a pszichiátriai szakrendelést továbbra is folytatta. A covid járvány után a Pszichiátriai Szakrendelőben és Gondozóban dolgozott, emellett ügyeletet vállalt a Sürgősségi Betegellátó és a Tüdőgyógyászati Osztályokon. A 2023-as nyugdíjba vonulása után is folytatta rendelői munkáját.

Dr. Labancz Klára hosszú, türelemmel viselt betegséget követően hunyt el.

Szakmai munkásságát a hivatás és a betegek iránti szeretete hatotta át. Hosszú évtizedeken keresztül szolgálta a betegek gyógyítását, példát mutatva kollégáinak és az őt követő generációknak, írták a bejegyzésben. Majd hozzátették:

Búcsúztatása és végső útra kísérése Tatabányán, az Újtelepi temető új ravatalozójában lesz 2026. május 23-án 12 órakor. A gyászoló család kérése, hogy a megjelentek egy szál virággal róják le kegyeletüket, és mellőzzék a részvétnyilvánítást.

 

