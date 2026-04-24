Tragédia Kisalföldön: háztűz követelt emberéletet

Kigyulladt egy hétvégi ház Levélen a Rózsa utcában pénteken reggel. A harminc négyzetméter alapterületű ingatlan teljes terjedelmében égett. A Kisalföld úgy értesült, hogy a tűzben egy középkorú férfi is bennégett.

Egy középkorú férfi az áldozata a péntek reggeli levéli tűznek

Fotó: Kisalföld.hu/Levéli Tűzoltók

Az esethez a mosonmagyaróvári hivatásos és a levéli önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik két vízsugárral oltották a lángokat. Az egységek az utómunkálatokat végzik a helyszínen.

Czakó Csaba, a levéli önkéntes tűzoltó egyesület elnöke tájékoztatása szerint elsőként érkeztek a helyszínre. A tűzhöz a szomszéd riasztotta a katasztrófavédelmet.

A Rózsa utcában történt tűzesetnél bennégett egy 50 év körüli férfi, sajnos már életét nem tudták megmenteni

– emelte ki az egyesület elnöke.

A Kisalföld.hu megkereste a katasztrófavédelmet és a rendőrséget, de a cikk megjelenése óta még nem jelentkeztek a hatóságok.