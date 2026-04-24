Tragédia Kisalföldön: háztűz követelt emberéletet
Az információk szerint a férfin már nem tudtak segíteni. Odalett a tűzben.
Kigyulladt egy hétvégi ház Levélen a Rózsa utcában pénteken reggel. A harminc négyzetméter alapterületű ingatlan teljes terjedelmében égett. A Kisalföld úgy értesült, hogy a tűzben egy középkorú férfi is bennégett.
Tűz Levélen: egy középkorú férfi az áldozat
Az esethez a mosonmagyaróvári hivatásos és a levéli önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik két vízsugárral oltották a lángokat. Az egységek az utómunkálatokat végzik a helyszínen.
Czakó Csaba, a levéli önkéntes tűzoltó egyesület elnöke tájékoztatása szerint elsőként érkeztek a helyszínre. A tűzhöz a szomszéd riasztotta a katasztrófavédelmet.
A Rózsa utcában történt tűzesetnél bennégett egy 50 év körüli férfi, sajnos már életét nem tudták megmenteni
– emelte ki az egyesület elnöke.
A Kisalföld.hu megkereste a katasztrófavédelmet és a rendőrséget, de a cikk megjelenése óta még nem jelentkeztek a hatóságok.
Hírlevél-feliratkozás
