Kalapok, kesztyűk és végtelen elegancia: ilyen volt a tavaszi zsongás a múlt század utcáin!

Amikor először bújt elő a nap a téli szürkeség után, a múlt század embere számára ez nemcsak a jó időt, hanem a teljes ruhatárváltást is jelentette. A tavaszi divat jegyében eltűntek a nehéz szövetkabátok, és átadták a helyüket a légies anyagoknak, a virágmintáknak és azoknak a kiegészítőknek, amik ma már csak a filmvásznon köszönnek vissza.

A felvétel a hölgykoszorúról 1931-ben készült. Ilyen volt a tavaszi divat mintegy 100 évvel ezelőtt. Fotó: Fortepan / Hirschler Károly

Tavaszi divat és virágzó sikk a macskaköveken

A tavasz mindig is a megújulásról szólt:

20-as évek rövidre vágott bubifrizuráitól és harangkalapjaitól kezdve,

az 50-es évek hangsúlyos darázsderekán át

egészen a 70-es évek hippi-korszakáig.

Míg a pesti korzón a hölgyek fehér kesztyűben és selyemsállal a nyakukban mutatták be a legújabb szabásvonalakat, addig az uraknál a keményített gallér és a sétapálca volt a kötelező tavaszi kellék.

Akkoriban a divat nem a gyorsan cserélődő, olcsó darabokról szólt. Egy-egy tavaszi kiskosztümöt vagy trencskót (a klasszikus ballonkabát) évekig, sőt évtizedekig viseltek, mégis minden szezonban sikerült valami frissességet vinni az összképbe egy új brosstűvel vagy egy merészebb színű kalapszalaggal.

Miért imádjuk ma is ezt a korszakot?

A nosztalgia nem véletlen: a régi fotókat nézegetve feltűnik, hogy az embereknek még a tartása is más volt.

A tavaszi séta rituálé volt, a divat pedig a tisztelet jele a külvilág felé.

Mai szemmel nézve lenyűgöző az a részletgazdagság, amivel egy-egy délutáni kávézáshoz felöltöztek.

Galériánkban most összegyűjtöttük a legstílusosabb pillanatokat a múlt századból. Készülj fel, mert a képek láttán lehet, hogy neked is megjön a kedved egy klasszikus, széles karimájú szalmakalaphoz vagy egy pöttyös ruhához!

Lapozd végig a lenti galériát, és döntsd el: te melyik évtizedbe utaznál vissza egy tavaszi hétvégére?