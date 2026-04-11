Tudta, hogy valami nem stimmel – könyörgése ellenére sem segítettek az orvosok, szülés közben vesztette életét az anyuka

Maximális dózisú fájdalomcsillapító után sem érezte magát jobban. A szülés közben elhunyt anyuka utolsó üzenetei szívszorítóak.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2026.04.11. 19:00
terhesség szülés szívroham

Egy 27 éves anyuka vesztette tragikusan életét szülés közben, miután kibírhatatlan fájdalmak után kómába került.

Orvosok hibája miatt veszette életét szülés közben az anyuka Fotó: Freepik

Tragédiába fulladt a szülés

Anna Malova, aki kozmetikusként dolgozott, császármetszésen esett át, így lányát az orvosok megmentették - a kisbaba teljesen egészségesen született.

Az anyuka a szülés közben négy szívrohamot is elszenvedett, ettől alakult ki az agykárosodása, amely később a halálához vezetett. Rohamosan romló állapotát férje, Ivan elől az orvosok elrejtették - ezt követően került kómába Anna, majd két nappal később elhunyt. Az orvosok most büntetőeljárással néznek szembe az orvosi hanyagság miatt.

Annának egy ötéves gyermeke is van, és utolsó videójában boldogan várta második gyermeke születését. Nemsokkal a felvétel után kapta meg az epidurális injekciót, de továbbra is kínok között maradt.

Azonnal hatnia kellene az injekciónak? Semmi sem változott

- írta barátnőjének, Vikának az anyuka, akinek fájdalmai fokozatosan súlyosbodtak.

Orvosok hibája vezetett az anyuka halálához

Utolsó üzeneteiben már mintha tudta volna, mi vár rá: Vikának arról írt, milyen rémálmot él át, de azt is hozzátette, hogy megpróbálja túlélni ezt a fájdalmak ellenére is - ez sajnos nem sikerült.

A jelenlegi nyomozás szerint Annánál ritka toxikus reakció léphetett fel az érzéstelenítőkre. Ez akkor történhet, ha túl sok érzéstelenítő kerül a véráramba, ami károsítja a központi idegrendszert.

Barátai azt állítják, hogy az orvosok figyelmen kívül hagyták a nő könyörgéseit, és figyelmeztetéseit arról, hogy valami nincs rendben.

Igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el, amelynek eredménye megállapítja a halál pontos okát

- írta a nyomozóbizottság, amely aktívan vizsgálja az ügyet. (Daily Star)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
