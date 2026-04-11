Szijjártó Péter: A kampány utolsó napján csak jó hírekkel kellene jelentkezni
Szomorú híreket osztott meg a külügyminiszter.
Ukrajnában több mint négy éve tart egy teljesen értelmetlen és reménytelen háború. Ezzel kapcsolatban osztott meg nemrég egy videót a közösségi oldalán Szijjártó Péter, mialatt a választás előtti utolsó napon az Egymillió kézfogás nevű kampány keretében járja az országot Orbán Viktor és Lázár János mellett.
A kampány utolsó napján csak jó hírekkel kellene jelentkezni. Bárcsak béke lenne, bárcsak ne kellene erről beszámolni
- jegyezte meg a Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter, egy videó kíséretében, amelyen többek közt arról is beszámolt, eddig már több száz magyar esett áldozatul a háborúnak, tegnap pedig újabb három fiatal ember vesztette életét.
