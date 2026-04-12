Szentkirályi Alexandra döntött: szavaztam a békére és biztonságra, behúztam két X-et a Fideszre!
„Most ti jöttök!” - üzente Szentkirályi Alexandra.
Reggel 6 órakor elkezdődött a választás, azóta már sokan járultak az urnákhoz, ez a részvételi adatokból is jól látszik. A voksoláson már számos politikus is részt vett. Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Semjén Zsolt után pedig Szentkirályi Alexandra is leadta a szavazatát.
A budapesti Fidesz elnöke ezt követően a közösségi oldalán elárulta, hogy kire szavazott, valamint voksolásra buzdította azokat, akik ezt még nem tették meg.
Most ti jöttök! Én már szavaztam a békére és biztonságra, behúztam két X-et a Fideszre!
- üzente Szentkirályi Alexandra.
