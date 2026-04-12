Szentkirályi Alexandra üzent: Menj szavazni, a jövődért és a hazádért!
Szentkirályi Alexandra is minden magyart szavazásra buzdít.
Ahogy arról már beszámoltunk, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlési képviselő-választáson. Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
Szentkirályi Alexandra még a választás kezdete előtt a közösségi oldalán egy videóval jelentkezett, amiben minden magyar választópolgárt arra biztatott, hogy menjen el szavazni.
MENJ SZAVAZNI! 2X FIDESZ A JÖVŐDÉRT ÉS A HAZÁDÉRT! 30 perc egy rész a kedvenc sorozatodból. Ugyanennyi, hogy elmenj szavazni. Most a jövődről döntesz - szavazz a Fideszre!
- olvasható a budapesti Fidesz elnökének Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
