Szentkirályi Alexandra üzent: Menj szavazni, a jövődért és a hazádért!

Ahogy arról már beszámoltunk, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlési képviselő-választáson. Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

Szentkirályi Alexandra mindenkit szavazásra buzdít Fotó: MATE KRISZTIAN

Szentkirályi Alexandra még a választás kezdete előtt a közösségi oldalán egy videóval jelentkezett, amiben minden magyar választópolgárt arra biztatott, hogy menjen el szavazni.

MENJ SZAVAZNI! 2X FIDESZ A JÖVŐDÉRT ÉS A HAZÁDÉRT! 30 perc egy rész a kedvenc sorozatodból. Ugyanennyi, hogy elmenj szavazni. Most a jövődről döntesz - szavazz a Fideszre!

- olvasható a budapesti Fidesz elnökének Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.