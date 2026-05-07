Süllyedő hajóból mentette ki az embereket az apa-fia rendőrpáros – Videó!

Döbbenetes felvételen a mentés. A viharos idő ellenére kiment a vízre a hatfős csapat, akinek megmentésére indult apa és fia. Süllyedő hajójuk nem sokkal később víz alatt volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 21:00
mentés óceán hajó

A St. Cloud Police Department-nél szolgáló apa-fia rendőrpáros kulcsszerepet játszott annak a hat embernek a megmentésében, akiknek hajója süllyedni kezdett Floridában. Az Osceola County seriffhivatal közlése szerint a segélyhívás akkor érkezett, amikor a hatfős társaság hajója vizet észlelt az East Lake Tohopekaliga tavon, a süllyedő hajónak pedig percei voltak hátra, hogy víz alá kerüljön.

Süllyedő hajóról mentette ki az embereket a rendőr apa és fia
Fotó: Facebook

Mint kiderült, korábban már kiadtak egy viharriasztást, azonban a társaság nem törődött a figyelmeztetéssel, és a veszélyes körülmények ellenére kievezett a vízre. A mentéshez több egységet is a helyszínre küldtek, köztük a légi egységet, vízi rendészetet, járőröket és a St. Cloud rendőrség vízi egységét.

A mentésről készült felvételeken látható, ahogy a hajó már félig elsüllyedt, miközben az utasok segítségért integettek.

A St. Cloud rendőrsége később megerősítette, hogy két tisztjük, Michael MacDonald és fia, Shayne MacDonald is részt vett a mentőakcióban. A sokkoló testkamerás felvételen pedig hallható, ahogy az egyik rendőr azt mondja:

Azok ott emberek? Menjünk értük!

Ők értek oda elsőként a helyszínre, ahol a hajó utasai közül többen már vízbe kerültek. A rendőrök egyesével segítették át az embereket saját rendőrségi hajójukra, majd kikísérték őket a kikötőbe, ahol a mentők már várták őket.

A kimentett emberek többször megköszönték a segítséget, mire az egyik rendőr így válaszolt:

Ezért vagyunk itt.

(via People)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
