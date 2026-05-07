Süllyedő hajóból mentette ki az embereket az apa-fia rendőrpáros – Videó!

A St. Cloud Police Department-nél szolgáló apa-fia rendőrpáros kulcsszerepet játszott annak a hat embernek a megmentésében, akiknek hajója süllyedni kezdett Floridában. Az Osceola County seriffhivatal közlése szerint a segélyhívás akkor érkezett, amikor a hatfős társaság hajója vizet észlelt az East Lake Tohopekaliga tavon, a süllyedő hajónak pedig percei voltak hátra, hogy víz alá kerüljön.

Süllyedő hajóról mentette ki az embereket a rendőr apa és fia

Fotó: Facebook

Apa-fia rendőrpáros mentett ki hat embert egy süllyedő hajóból Floridában

Mint kiderült, korábban már kiadtak egy viharriasztást, azonban a társaság nem törődött a figyelmeztetéssel, és a veszélyes körülmények ellenére kievezett a vízre. A mentéshez több egységet is a helyszínre küldtek, köztük a légi egységet, vízi rendészetet, járőröket és a St. Cloud rendőrség vízi egységét.

A mentésről készült felvételeken látható, ahogy a hajó már félig elsüllyedt, miközben az utasok segítségért integettek.

A St. Cloud rendőrsége később megerősítette, hogy két tisztjük, Michael MacDonald és fia, Shayne MacDonald is részt vett a mentőakcióban. A sokkoló testkamerás felvételen pedig hallható, ahogy az egyik rendőr azt mondja:

Azok ott emberek? Menjünk értük!

Ők értek oda elsőként a helyszínre, ahol a hajó utasai közül többen már vízbe kerültek. A rendőrök egyesével segítették át az embereket saját rendőrségi hajójukra, majd kikísérték őket a kikötőbe, ahol a mentők már várták őket.

A kimentett emberek többször megköszönték a segítséget, mire az egyik rendőr így válaszolt:

Ezért vagyunk itt.

(via People)