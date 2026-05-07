RETRO RÁDIÓ

Lopás, zsarolás és rablás miatt kell felelnie egy 16 éves fiúnak

A neve először május 2-án merült fel egy lopás kapcsán, miután egy kecskeméti cukrászda kiülőjénél elemelt egy őrizetlenül hagyott kézitáskát, amelyben pénz és mobiltelefon is volt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 19:44
lopás rendőrség kecskemét

A nyomozók rövid időn belül azonosították a 16 éves tolvajt, a lakásán pedig megtalálták a készüléket, amely így visszakerülhetett tulajdonosához – írja a police.hu.

A neve először május 2-án merült fel egy lopás kapcsán a 16 éves fiúnak
A neve először május 2-án merült fel egy lopás kapcsán a 16 éves fiúnak. Fotó: shutterstock

Bár a rendőrök korábban lopás miatt már kihallgatták a fiatalt, ez sem tartotta vissza az újabb bűncselekményektől. Néhány nappal később már fenyegetéssel próbált pénzt szerezni: május 4-én az utcán állított meg egy fiatalkorút, akitől állítólagos tartozására hivatkozva követelt pénzt. A megijedt sértett aprót adott át neki, de ez nem volt elég a támadónak, ezért kivett egy ötezrest is a fiú pénztárcájából. Amikor a sértett vissza akarta szerezni a pénzét, a fiú veréssel fenyegette meg.

Ugyanezen a napon egy bevásárlóközpont közelében egy 13 éves gyereket is leszólított, akitől szintén pénzt követelt. A gyermek félelmében átadott 500 forintot, ám a támadó észrevette, hogy több pénz is van nála, ezért további négyezer forintot vett el tőle.

A nyomozás során kiderült, hogy az elkövető már áprilisban is hasonló módon lépett fel egy 16 éves fiúval szemben. Pénzt követelt tőle az utcán, majd amikor kiderült, hogy nincs nála, a megijedt sértett inkább süteményt vásárolt neki, mert tartott attól, hogy ellenkezés esetén bántalmazhatja.

A kecskeméti nyomozók elfogták a fiút, majd lopás, zsarolás és rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu