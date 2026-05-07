Krokodiloktól hemzsegő folyón csónakázott a műsorvezető: Endrei Judit az életét kockáztatta?

Endrei Judit számára a tavaszi napsütés nemcsak a természet megújulását, hanem egy különleges belső egyensúlyt is hozott. Bár tavaly ősszel óriási munkával megjelent tizedik, utazásokról szóló kötete, azóta sem lassított: megjárta Nepált, és a májusi Duna-parti séták alatt már a következő nagy útját tervezi. A népszerű televíziós szakember most őszintén vallott arról, hogyan találta meg a harmóniát az egzotikus kalandok, a szakmai felkérések és a mindennapi rituálék között, miközben gőzerővel készül a pünkösdi kiruccanásra.

Endrei Judit élete tavaly óta a tizedik könyve körül forgott, amelynek megszületése komoly áldozatokat követelt, de a végeredmény minden fáradtságért kárpótolta. A kötet sikere után pedig egy régi álma vált valóra, amikor először tette be a lábát Nepál földjére: „Kemény munka volt, de úgymond megérte teljes mértékben, mert egy szép könyv született belőle, azután pedig elutaztam Nepálba” – emlékezett vissza Judit a sűrű hónapokra. A távoli ország élményei annyira mélyen érintették, hogy azóta is gyakran hívják közönségtalálkozókra, hogy meséljen az ott látottakról.

Az utazás során Judit olyan közelségbe került a természethez, ami keveseknek adatik meg.

Indiához képest Nepál nagyon-nagyon tiszta, tehát éppen csak elvétve láttunk szemetet. Az emberek nagyon kedvesek és barátságosak. Különleges élmény volt hajnalban végignézni a messzeségben a nyolcezres Annapurna sziluettjét, csodálatos látvány volt, ahogy a felkelő Naptól megszínesedett a hegyóriás…

– festett érzékletes képet a Himalája vonulatairól. Az egykori tévés hozzátette, hogy bár a krokodiloktól hemzsegő folyó és a majmok közelsége is lenyűgözte, a legmélyebb nyomot a holtak hamvasztásának szertartása hagyta benne, amit tisztes távolságból nézett végig.

A nyugalom oxigénmaszkja

A nepáli élmények nemcsak vizuálisan, hanem spirituálisan is hatottak rá, különösen a Katmanduban töltött napok, ahol a szállása a világ egyik legnagyobb sztúpája mellett volt. Bár a buddhista tanok nem változtatták meg az alapvető világnézetét, a dalai lámáról készült dokumentumfilm megerősítette abban, amit mindig is képviselt: „Csupa olyan dologról beszél, ami az én életemben evidencia, vagyis hogy tisztelettel légy a másik ember iránt, segítőkész légy, szolgálj a magad területén, a magad munkájában, és hogy szeretettel fordulj a másik ember felé” – foglalta össze hitvallását. Judit szerint a belső béke megőrzése ma már számára a legfontosabb küldetés, amit egy találó hasonlattal is megvilágított.