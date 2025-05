„Én úgy élek, mintha örökké élnék” – 72 éves lett Endrei Judit, aki aktívabb, mint valaha

A Kazinczy-díjas televíziós legenda, Endrei Judit, a napokban ünnepelte a 72. születésnapját – de aki beszél vele, könnyen elfelejtheti ezt a számot. Interjúnk során újfent megbizonyosodhattunk róla, hogy továbbra is rengeteg teendője van; utazik, könyvet ír, és küldetésének tartja a magyar nyelv ápolását.

Endrei Judit rengeteg könyvet írt eddig, de még mindig van ihlete (Fotó: Imre György)

Endrei Judit mottója: Úgy élek, mint aki örökké él

„A 72 csak egy szám” – mondja könnyedén, amikor a koráról kérdezzük.

Én úgy élek, mintha örökké élnék. Nyilván pontosan tudom, hogy ez nem így lesz, de amíg tudok, aktív maradok, használom az eszem, a testem, törekszem arra, hogy élvezzem is az életemet, ne csak egyik nap elteljen a másik után, tehát nincs szó pánikról és ijedelemről.

– árulta el Endrei Judit.

És tényleg: a napját gyaloglással, írással, majd egy könnyű pezsgős vacsorával ünnepelte a húgánál, csipetnyi nosztalgiázással fűszerezve.

A Kazinczy-díjat óriási elismerésnek gondolja

A 22 évet a Magyar Televízió képernyőjén töltő Endrei Judit – aki 1998 óta is aktívan jelen van a kulturális életben – idén Kazinczy-díjat kapott a magyar nyelvért végzett munkásságáért. Meglepő módon erről alig kérdezte bárki.

„Titkon reméltem, hogy ez majd érdeklődést vált ki. De maga az első, aki felhívott ezzel kapcsolatban” – árulta el, majd hozzátette, hogy az értesítést épp Indiában, a lányától kapta meg egy Messenger-üzenetben.

A díj nemcsak a múlt elismerése, hanem üzenet is arról, hogy még mindig fontos igényesen beszélni.

„Nem azt várom, hogy mindenki rádióbemondóként beszéljen, de nagyon elsilányulóban van a nyelv. Rengeteg töltelékszó, igénytelen rövidítések lepték el a közbeszédet”– vallotta be Endrei Judit.

Miközben szívügyének tartja a nyelvápolást, új könyvön dolgozik, amit nyáron szeretne befejezni. De nem csak szellemi, fizikai aktivitása is példaértékű: két hét múlva Lengyelországba utazik, fél évszázad után először. És bár Párizsban most csak „virtuálisan járt”, a közösségi oldalán megosztott sorai így is sokakat utazásra csábítottak – legalább képzeletben.

Endrei Judit a lányait sem hanyagolja el (Fotó: Archív)

Mindig azt az országot szereti a legjobban, ahol éppen van

Endrei Judit bejárta a világot – több mint 60 országban járt már. De ha választania kellene?