Kiderült, ki a legkeményebb a Farm VIP szereplői közül: videón, ahogy mindenkit lepofoz

Két nappal ezelőtt jelentették be a Farm VIP 2026-os évadának szereplőit, akik között helyet kapott az Exatlon Hungary egykori versenyzője, Szabó Franciska is. És bár a külseje alapján egyesek talán azt hihetik, Franci könnyű ellenfél lesz, nagyobbat nem is tévedhetnének. A dögös celeb egy igazi pofonosztó, így talán jobb nem összebalhézni vele.

Szabó Franciska Farm VIP-s ellenfelei retteghetnek, kemény pofonokat oszt az Exatlon sztárja (Fotó: Szabó Franciska)

Szabó Franciska Power Slap, azaz pofozó versenyeken kezdett részt venni az Exatlon után, amivel sikert sikerre halmoz. A sportoló számos megmérettetésen ringbe lépett már, és nem sok olyan ellenfele akad, aki bírná a csapásait. Így a rajongók joggal gondolják, hogy a Farm VIP 6. évadában is brillírozni fog a fizikai erőt igénylő feladatokban, ráadásul a játékostársai is retteghetnek tőle, ha belekötnek. Erejét már a Szerencsekerékben is fitogtatta.

A Farm VIP sztárja egy igazi domina

A TV2 szexi sztárja a pofozkodás mellett pankrátorként és judoban is ismert, Sheena Bathory néven. De Francit nem csak az ereje miatt követik rengetegen, hiszen amellett, hogy milyen erős, elképesztően dögös is, és ezt meg is mutatja. Az Exatlon szereplőjének domina stílusú szettjei kifejezetten kiemelik az idomait, a fotókkal pedig gyakran a követőit is megörvendezteti. Szabó Franciska Instagram-oldalát megpillantva, a rajongók reménykednek benne, hogy a nyári melegben a farmon is hasonlóan kevés ruhában végzi majd a napi feladatokat.

Szabó Franciska megsérült a ringben

A ketrecharcban is eredményes szépség sajnos kénytelen volt lemondani az erre az évre leszervezett pofozó versenyeket, ugyanis még márciusban komoly sérülést szenvedett. Szabó Franciska balesetére hol máshol, mint a ringben került sor, egy MMA-edzés közben, amikor is eltört a lábfejcsontja. Az eredeti diagnózis szerint már fel kellett volna épülnie, ám a gyógyulás nem ment elég gyorsan, emiatt pedig az év végéig tervezett összes mérkőzéstől vissza kellett lépnie. Reméljük, a Farm VIP új évadában ez nem fogja akadályozni.