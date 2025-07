Szabó Franci olyat tett a Szerencsekerék stúdiójában, hogy megfagyott a levegő

Az Exatlon Hungary harmadik évadában igazi közönségkedvenc volt Szabó Franci. Az Amerikában domina pankrátorként nagy sikereket elérő korábbi élsportoló a Szerencsekerék műsorban is mindent bevetett, hogy jó legyen a hangulat.

A Szerencsekerék stúdiójában Szabó Franci összemérte Kasza Tibivel az izmait (Fotó: TV2)

Szerencsekerék: Kasza Tibi elámult Szabó Franci izmain

Ahogy azt már megszokhattuk, a TV2 sikerműsorában bármi megtörténhet és annak az ellenkezője is. A Szerencsekerék mai adásában Szabó Franci Exatlon versenyző lesz a sztárvendég, aki testre feszülő, bőrhatású nadrágjában és szűk felsőjében domborítja ki mutatós alakját. Sőt, látványos izmait még Kasza Tibi izmaival is összevetette a stúdióban. A Szerencsekerék műsorvezetője nem is hagyta szó nélkül a különbséget, ami után úgy érezte, meg kell kérdeznie Franciskát, mennyire mernek nála kezdeményezni a pasik.

„Nem igazán mernek odajönni hozzám személyesen, de aktívan írogatnak utólag, hogy megiszunk-e egy kávét… Ha tud főzni, mosni, takarítani, akkor jöhet” – teszi hozzá az Exatlon nehézbombázója, amikor Tibi a zsáneréről kérdezi.

Szabó Franciska még egy olyan titkot is elárult a stúdióban, ami kihatással lehet későbbi amerikai karrierjére.

Lesz egy amerikai film, amiben szerepelek majd, de még sokat nem árulhatok el róla, de nagyon tetszik a készítőknek a testalkatom, így szeretnének egy bicepsz villantást, és egy domináns karaktert kell majd eljátszanom.