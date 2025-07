Napi horoszkóp: nekik hoz megnyugvást a Bika Hold

Szűz

A nap második felére minden a helyére kerülhet. Ha kreatív gondolatai támadnak, érdemes megosztani őket másokkal, most különösen jól fogadják. A Bika Hold segít lelkileg is és testileg is egyensúlyba kerülni.

Mérleg

A Vénusz, az uralkodó bolygója, pénteken szuper kapcsolatban áll a Merkúrral, ez különösen kedvező napot jelez. Ma könnyedén megtalálhatja a közös hangot másokkal, és önt is könnyen megértik. A zűrös reggel hamar a múlté lesz.

Skorpió

Lehet, hogy a reggel nehezebben indul, de délutánra úgy érezheti, mintha kicserélték volna. A kapcsolatok ma kulcsszerepet kapnak: mélyebb megértés, békülés vagy tartalmas beszélgetés is várható.