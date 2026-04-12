Szentkirályi Alexandra: Menj el szavazni, ha pedig voltál már, vigyél el mindenkit!
Fontos különbségekre mutatott rá Szentkirályi Alexandra.
"Őket a gyűlölet hajtja, minket a hazaszeretet"- mutatott rá a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, egy videó kíséretében.
Ők drogos házibulikba járnak, mi veletek vagyunk évtizedek óta. Ők Ukrajna és Brüsszel oldalán állnak, mi Magyarországén. Ők megemelnék az adódat és számláidat, mi megvédjük azokat. Csak a Fidesz a biztos választás! Menj el szavazni, ha pedig voltál már, vigyél el mindenkit!
- tette hozzá a budapesti Fidesz elnöke.
Mutatjuk a videót!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre