Erre buzdít most mindenkit Szentkirályi Alexandra

Április 12-én hat órakor megnyíltak az urnák: ma este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz. Szentkirályi Alexandra már korábban leadta a voksát, most pedig két új videóval igyekezett felhívni a figyelmet a szavazás fontosságára.

Szavazásra buzdít mindenkit Szentkirályi Alexandra / Fotó: Bruzák Noémi / MTI/Bruzák Noémi

Ilyen egyszerű a Fideszre szavazni! A rekord részvétel jó jel nekünk, de azt is jelenti, hogy a tiszások is mind elmennek. Vigyünk el mindenkit, védjük meg Magyarország függetlenségét, békéjét és szabadságát! 2X Fidesz!

- írta a Facebook-oldalán a budapesti Fidesz elnöke, majd nem sokkal később újabb videóval jelentkezett.

Ha már szavaztál a Fideszre szuper, de most itt az idő, hogy a rokonokat, barátokat ismerősöket is felkeresd és vedd rá őket, hogy menjenek el szavazni a békére, biztonságra és szabadságra! 2 X Fidesz!

- jelentette ki Szentkirályi Alexandra.