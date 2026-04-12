Erre buzdít most mindenkit Szentkirályi Alexandra
"2 X Fidesz!" - hangsúlyozta a budapesti Fidesz elnöke.
Április 12-én hat órakor megnyíltak az urnák: ma este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz. Szentkirályi Alexandra már korábban leadta a voksát, most pedig két új videóval igyekezett felhívni a figyelmet a szavazás fontosságára.
Ilyen egyszerű a Fideszre szavazni! A rekord részvétel jó jel nekünk, de azt is jelenti, hogy a tiszások is mind elmennek. Vigyünk el mindenkit, védjük meg Magyarország függetlenségét, békéjét és szabadságát! 2X Fidesz!
- írta a Facebook-oldalán a budapesti Fidesz elnöke, majd nem sokkal később újabb videóval jelentkezett.
Ha már szavaztál a Fideszre szuper, de most itt az idő, hogy a rokonokat, barátokat ismerősöket is felkeresd és vedd rá őket, hogy menjenek el szavazni a békére, biztonságra és szabadságra! 2 X Fidesz!
- jelentette ki Szentkirályi Alexandra.
Hírlevél-feliratkozás
