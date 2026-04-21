Orbán Viktor kiállt Sulyok Tamás mellett
Sulyok Tamás köztársasági elnök maradásáért indult aláírásgyűjtés.
Aláírásgyűjtés indult Sulyok Tamás köztársasági elnök maradásáért, hogy álljon ellen a TISZA nyomásának, és képviselve az élet, a család és a hit iránti elköteleződését, védje meg Magyarország alkotmányos folytonosságát! – olvasható az oldalon, amelyet Orbán Viktor osztott meg közösségi oldalán.
„Én már aláírtam” – írta Orbán Viktor.
Kiállnak az emberek Sulyok Tamás mellett
Magyar Péter egyértelművé tette: a lehető leggyorsabban és a lehető legteljesebb mértékben át akarja venni az államapparátus irányítását – olvasható az aláírásgyűjtő oldalon. – Felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a távozásra. Mindössze harminc napja maradt az új Országgyűlés összehívásáig, és minden órával erősödik a rá nehezedő nyomás.
Ha az elnök úr megfutamodik, a TISZA nem csupán mandátumokat nyer: ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait. Csakhogy Magyarország államfője nem pecsételőgép, amelyet a hatalomátvétel ceremóniájára felhasználnak, majd félredobnak. Magyarok milliói, akik kiálltak az élet, a család, a hit és a nemzeti folytonosság mellett, azt látnák, hogy az elért eredmények azonnali veszélybe kerülnek. De a közakarat még megváltoztathatja az események menetét. Az elkövetkezendő 30 nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik Sulyok elnök urat küldetésében, és politikailag költségessé tehetik az ellene irányuló támadást. A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.
– írják, hozzátéve: Mindeközben a TISZA Párt titokzatosnak és meghatározatlannak mutatkozik. Egy ilyen formáció nem feltétlenül osztozik tartós jövőképen, de egy cél körül mégis egyesülhet: eltávolítani minden megmaradt akadályt, amely a teljes ellenőrzés útjában áll. Ami ellenzékben homályos maradt, hatalmon radikálissá válhat, különösen a kétharmados többség támogatásával, köztársasági elnöki vétó nélkül.
Sulyok Tamás ennek éppen az ellenkezőjét képviseli: az alkotmányos rendet, a nemzeti folytonosságot, valamint Magyarország örökségének védelmét. Az elnöki tisztséget nem politikai fegyverként kezelte, hanem olyan kötelességként, amely az állam demokratikus működésének és a nemzet erkölcsi alapjainak védelmét szolgálja. Ezért kell most meghallania, hogy nincs egyedül. Petíciónk hozzájárul ahhoz, hogy a lemondás politikai ára emelkedjen, és emlékeztesse őt arra, amit milliók várnak el: tartson ki, éljen törvényes hatásköreivel, és védje meg közös értékeinket.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre