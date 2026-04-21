RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kiállt Sulyok Tamás mellett

Sulyok Tamás köztársasági elnök maradásáért indult aláírásgyűjtés.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 17:13
Sulyok Tamás Magyar Péter Orbán Viktor

Aláírásgyűjtés indult Sulyok Tamás köztársasági elnök maradásáért, hogy álljon ellen a TISZA nyomásának, és képviselve az élet, a család és a hit iránti elköteleződését, védje meg Magyarország alkotmányos folytonosságát! – olvasható az oldalon, amelyet Orbán Viktor osztott meg közösségi oldalán.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Bodnár Boglárka /  MTI

„Én már aláírtam” – írta Orbán Viktor. 

Kiállnak az emberek Sulyok Tamás mellett

Magyar Péter egyértelművé tette: a lehető leggyorsabban és a lehető legteljesebb mértékben át akarja venni az államapparátus irányítását – olvasható az aláírásgyűjtő oldalon. – Felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a távozásra. Mindössze harminc napja maradt az új Országgyűlés összehívásáig, és minden órával erősödik a rá nehezedő nyomás.

Ha az elnök úr megfutamodik, a TISZA nem csupán mandátumokat nyer: ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait. Csakhogy Magyarország államfője nem pecsételőgép, amelyet a hatalomátvétel ceremóniájára felhasználnak, majd félredobnak. Magyarok milliói, akik kiálltak az élet, a család, a hit és a nemzeti folytonosság mellett, azt látnák, hogy az elért eredmények azonnali veszélybe kerülnek. De a közakarat még megváltoztathatja az események menetét. Az elkövetkezendő 30 nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik Sulyok elnök urat küldetésében, és politikailag költségessé tehetik az ellene irányuló támadást. A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.

– írják, hozzátéve: Mindeközben a TISZA Párt titokzatosnak és meghatározatlannak mutatkozik. Egy ilyen formáció nem feltétlenül osztozik tartós jövőképen, de egy cél körül mégis egyesülhet: eltávolítani minden megmaradt akadályt, amely a teljes ellenőrzés útjában áll. Ami ellenzékben homályos maradt, hatalmon radikálissá válhat, különösen a kétharmados többség támogatásával, köztársasági elnöki vétó nélkül.

Sulyok Tamás ennek éppen az ellenkezőjét képviseli: az alkotmányos rendet, a nemzeti folytonosságot, valamint Magyarország örökségének védelmét. Az elnöki tisztséget nem politikai fegyverként kezelte, hanem olyan kötelességként, amely az állam demokratikus működésének és a nemzet erkölcsi alapjainak védelmét szolgálja. Ezért kell most meghallania, hogy nincs egyedül. Petíciónk hozzájárul ahhoz, hogy a lemondás politikai ára emelkedjen, és emlékeztesse őt arra, amit milliók várnak el: tartson ki, éljen törvényes hatásköreivel, és védje meg közös értékeinket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
