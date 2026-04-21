Orbán Viktor kiállt Sulyok Tamás mellett

Aláírásgyűjtés indult Sulyok Tamás köztársasági elnök maradásáért, hogy álljon ellen a TISZA nyomásának, és képviselve az élet, a család és a hit iránti elköteleződését, védje meg Magyarország alkotmányos folytonosságát! – olvasható az oldalon, amelyet Orbán Viktor osztott meg közösségi oldalán.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

„Én már aláírtam” – írta Orbán Viktor.

Kiállnak az emberek Sulyok Tamás mellett

Magyar Péter egyértelművé tette: a lehető leggyorsabban és a lehető legteljesebb mértékben át akarja venni az államapparátus irányítását – olvasható az aláírásgyűjtő oldalon. – Felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a távozásra. Mindössze harminc napja maradt az új Országgyűlés összehívásáig, és minden órával erősödik a rá nehezedő nyomás.

Ha az elnök úr megfutamodik, a TISZA nem csupán mandátumokat nyer: ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait. Csakhogy Magyarország államfője nem pecsételőgép, amelyet a hatalomátvétel ceremóniájára felhasználnak, majd félredobnak. Magyarok milliói, akik kiálltak az élet, a család, a hit és a nemzeti folytonosság mellett, azt látnák, hogy az elért eredmények azonnali veszélybe kerülnek. De a közakarat még megváltoztathatja az események menetét. Az elkövetkezendő 30 nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik Sulyok elnök urat küldetésében, és politikailag költségessé tehetik az ellene irányuló támadást. A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.

– írják, hozzátéve: Mindeközben a TISZA Párt titokzatosnak és meghatározatlannak mutatkozik. Egy ilyen formáció nem feltétlenül osztozik tartós jövőképen, de egy cél körül mégis egyesülhet: eltávolítani minden megmaradt akadályt, amely a teljes ellenőrzés útjában áll. Ami ellenzékben homályos maradt, hatalmon radikálissá válhat, különösen a kétharmados többség támogatásával, köztársasági elnöki vétó nélkül.