Sírénázó mentő elé ugrott egy férfi Budapesten - Videó

Megdöbbentő felvételek kerültek nyilvánosságra. Észre kell venni a mentőt!

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.20. 07:40
Módosítva: 2026.04.20. 08:10
budapest mentő rendőrség

A sziréna nem háttérzaj. Nem csak egy hang. Figyelmeztetés, veszélyjelzés.  Ahol meghallod, ott dolgod van: meggyőződni arról honnan jön, és utat adni neki.  És ez nem csak szabály. Mert amit ilyenkor teszel – vagy nem teszel – az a saját biztonságodra is hatással van. Mert miközben a mentő máshoz siet, a saját magad biztonságáért te felelsz. 

Ne egy pillanaton múljon. Ne a sietségen. Nem véletlen mondják nap mint nap a mentők: VEDD ÉSZRE A MENTŐT!  És ez természetesen minden megkülönböztető jelzést használó járműre igaz! 

- hívta fel mindenki figyelmét a rendőrség. 

A gyalogos ebben a helyzetben könnyen megúszta a gépjárművezető gyors reakciójának és helyzetfelismerésének köszönhetően. Azonban nem sokon múlt, hogy elgázolja a járókelőt a szirénázó mentőautó, aki csupán egy életmentés felé próbált igyekezni. 

Íme a drámai képsorok: 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu