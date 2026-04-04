„Növekedési tünetnek hitték az orvosok a kislányom fájdalmait - a valóság rémisztő volt”
Több mint egy évig küzdöttek a diagnózis felállításáért. Végül egy súlyos és ritka betegséget állapítottak meg a gyermeknél.
A hároméves, skót kislány, Skyla Smith még nem volt kétéves, amikor krónikus fájdalom jelentkezett a lábában, ami gyakran sírásra késztette, ez a fájdalom pedig már az életének majdnem a felét végigkísérte. Skyla édesanyja, Elaine-Maree Telfer többször is elvitte a kislányát az orvoshoz, hogy megtudják, mi a baj: a ritka betegség diagnózisát azonban 18 hónapig tartott felállítani.
Folyamatosan azt mondogatták nekem, hogy csak növekedési fájdalmakról van szó. De anyaként nagyon nehéz volt végignézni, hogy a kislányom mennyire szenved
- mondta el Elaine-Maree a skóciai Portnockie-ből.
Skyla és családja 2025 októberében kapta meg a helyes diagnózist, másfél évvel azután, hogy először orvoshoz fordultak a problémával. Az orvosok ekkor megállapították, hogy a hároméves kislánynál fiatalkori idiopátiás ízületi gyulladás (JIA) áll fenn.
A JIA egy olyan betegség, amely a legtöbbször lányoknál fordul elő: a betegség azzal jár, hogy az immunrendszer tévesen a saját ízületeit támadja meg. Beavatkozás nélkül a JIA visszafordíthatatlan, és hosszú távú károsodást okozhat.
„Hatalmas megkönnyebbülés volt, hogy végre kiderült, mi a probléma, ugyanakkor sok szorongás is társult hozzá” - mondta az édesanya.
Skyla élete jelenleg nagyon eltér a kortársaiétól: hetente metotrexát-injekciót kell kapnia, egy erős gyógyszert, amelyet az immunrendszer elnyomására használnak. Emellett hányáscsillapítókat és folsavat is szednie kell a mellékhatások kezelésére. A rendszeres vérvizsgálatok és a folyamatos orvosi vizsgálatok is mindennapossá váltak mostanra Skyla és Elaine-Maree életében.
Skyla utálja az injekciókat, amelyeket minden pénteken otthon adok be neki. Nem érti, miért neki kell beadni, más gyerekeknek pedig nem. Megpróbálom megvesztegetni apró ajándékokkal, például rögtön utána adok neki egy matricát, de nem könnyű
- árulta el Elaine-Maree, aki a partnerével, Daviddel és két idősebb gyermekükkel, a 11 éves Leóval, valamint a nyolcéves Jaxszel eltökélte, a lehető legjobb gyermekkort biztosítják a kislány számára, a nehézségei ellenére.
Bár az injekciók enyhítették a fájdalmat, az édesanya elmondása szerint Skyla életében továbbra is vannak jobb és rosszabb napok.
Amikor elmondod valakinek, hogy a kislányod ízületi gyulladásban szenved, a leggyakoribb reakció az, hogy 'Azt hittem, azt csak az időseknél fordul elő'
- mondta el Elaine-Maree, aki azt reméli, Skyla történetének megosztásával sikerül felhívnia a figyelmet erre az állapotra, kivált azoknak a szülőknek a körében, akiknek hasonló tünetekkel küzdő gyermekeik vannak. A 31 éves nőnek van néhány tanácsa is más családok számára:
Ha a gyermeked folyamatosan nyögdécsel és sír a fájdalomtól, kezdj el naplót vezetni, és jegyezd fel az időpontot, a dátumot és a tüneteket. Ez segíthet meggyőzni a szakembereket arról, hogy a probléma nem csupán a növekedéssel járó nehézségekből fakad
- idézte az édesanya szavait a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre