„Növekedési tünetnek hitték az orvosok a kislányom fájdalmait - a valóság rémisztő volt”

A hároméves, skót kislány, Skyla Smith még nem volt kétéves, amikor krónikus fájdalom jelentkezett a lábában, ami gyakran sírásra késztette, ez a fájdalom pedig már az életének majdnem a felét végigkísérte. Skyla édesanyja, Elaine-Maree Telfer többször is elvitte a kislányát az orvoshoz, hogy megtudják, mi a baj: a ritka betegség diagnózisát azonban 18 hónapig tartott felállítani.

Ritka betegséggel kell megküzdenie a hároméves kislánynak / Fotó: Pexels (illusztráció)

A kislány ritka betegségét növekedési fájdalomnak hitték az orvosok

Folyamatosan azt mondogatták nekem, hogy csak növekedési fájdalmakról van szó. De anyaként nagyon nehéz volt végignézni, hogy a kislányom mennyire szenved

- mondta el Elaine-Maree a skóciai Portnockie-ből.

Skyla és családja 2025 októberében kapta meg a helyes diagnózist, másfél évvel azután, hogy először orvoshoz fordultak a problémával. Az orvosok ekkor megállapították, hogy a hároméves kislánynál fiatalkori idiopátiás ízületi gyulladás (JIA) áll fenn.

A JIA egy olyan betegség, amely a legtöbbször lányoknál fordul elő: a betegség azzal jár, hogy az immunrendszer tévesen a saját ízületeit támadja meg. Beavatkozás nélkül a JIA visszafordíthatatlan, és hosszú távú károsodást okozhat.

„Hatalmas megkönnyebbülés volt, hogy végre kiderült, mi a probléma, ugyanakkor sok szorongás is társult hozzá” - mondta az édesanya.

Skyla élete jelenleg nagyon eltér a kortársaiétól: hetente metotrexát-injekciót kell kapnia, egy erős gyógyszert, amelyet az immunrendszer elnyomására használnak. Emellett hányáscsillapítókat és folsavat is szednie kell a mellékhatások kezelésére. A rendszeres vérvizsgálatok és a folyamatos orvosi vizsgálatok is mindennapossá váltak mostanra Skyla és Elaine-Maree életében.

Skyla utálja az injekciókat, amelyeket minden pénteken otthon adok be neki. Nem érti, miért neki kell beadni, más gyerekeknek pedig nem. Megpróbálom megvesztegetni apró ajándékokkal, például rögtön utána adok neki egy matricát, de nem könnyű

- árulta el Elaine-Maree, aki a partnerével, Daviddel és két idősebb gyermekükkel, a 11 éves Leóval, valamint a nyolcéves Jaxszel eltökélte, a lehető legjobb gyermekkort biztosítják a kislány számára, a nehézségei ellenére.