Mentőhelikoptert riasztottak: hosszú percekig egy 60 éves férfi életéért küzdöttek
Elképesztő összefogás mentette meg egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi életét.
Hajnalban érkezett a segélykérés egy Hajdú-Bihar vármegyei telephelyről, miután egy 60 év körüli férfi minden előzmény nélkül összeesett. A hívást fogadó mentésirányító azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, légzésvizsgálatra, majd életjelek hiányában újraélesztésre instruálta a bátor bejelentőket. Közben mentőhelikopter és egy esetkocsi is elindult a megadott helyszínre.
Néhány perc múlva, éppen mikor a mentősök megérkeztek, a beteg keringése visszatért. Az időben megkezdett segítségnyújtásnak, a helyszínen tanúsított lenyűgöző összefogásnak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően a férfi állapotát sikeresen stabilizálták, majd kórházba szállították - osztotta meg a drámai életmentés részleteit az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
