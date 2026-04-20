Mentőhelikoptert riasztottak: hosszú percekig egy 60 éves férfi életéért küzdöttek

Elképesztő összefogás mentette meg egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi életét.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.20. 13:20
Hajnalban érkezett a segélykérés egy Hajdú-Bihar vármegyei telephelyről, miután egy 60 év körüli férfi minden előzmény nélkül összeesett. A hívást fogadó mentésirányító azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, légzésvizsgálatra, majd életjelek hiányában újraélesztésre instruálta a bátor bejelentőket. Közben mentőhelikopter és egy esetkocsi is elindult a megadott helyszínre.

Megmentették a 60 éves férfi életét / Fotó: Gabor Zoltan / Ripost

Néhány perc múlva, éppen mikor a mentősök megérkeztek, a beteg keringése visszatért. Az időben megkezdett segítségnyújtásnak, a helyszínen tanúsított lenyűgöző összefogásnak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően a férfi állapotát sikeresen stabilizálták, majd kórházba szállították - osztotta meg a drámai életmentés részleteit az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán. 

 

