Egyik feldühödött munkácsi olvasó küldte be a mellékelt videót az Ellenpontnak. Elmondása szerint a lépcsőházuk postaládáiban magyar-ukrán nyelvű szórólapokat talált, melyek a Tisza Párt jelszavát (Most vagy soha) és Magyar Pétert ábrázolták. A magyar nyelvű üzeneten túl ukránul ráírták: "РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!" (Együtt a győzelemig!)

Ukrán nyelvű szórólapokkal kampányolnak Magyar Péter mellett Kárpátalján / Fotó: Ігор Мосійчук Telegram

A videón jól hallható, ahogy a beküldő "szurzsik", azaz vegyes ukrán–orosz szitkozódások közepette szedi össze a propagandacédulákat, és dobja le a földre.

…Magyar, te dörzsölt s***fej… majd ha elkezdesz nekünk segíteni, na majd akkor fogunk rád szavazni, ba****meg…

Mutatjuk a videót!

Az oldal korábban már foglalkozott az ukrán politikus-újságíró Ihor Moszijcsukkal. Ő leplezte le azt YouTube-csatornáján, hogy a Magyarországon lefülelt ukrán aranykonvoj a szervezett online csalásokra specializálódott ukrán call centerek tevékenységéből származik, és jó eséllyel Zelenszkij köreinek szánták az aranyat és a pénzeket.2







