Kunu Márió teljes mellszélességgel a kimaradás mellett: elárulta, miért szavaz Orbán Viktorra - Videó

Holnap fontos választás elé néz az ország, hiszen nem mindegy, hogy egy háborúpárti vagy egy békepárti kormány fogja vezetni Magyarországot a következő négy évben. Kunu Márió számára nem is lehet kérdés, hogy kire fog szavazni. A békére, a kimaradásra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 10:13
kunu márió választás Orbán Viktor

Háború vagy béke? Ez a legfontosabb kérdés, amire a holnapi nap folyamán választ kell adni. Kunu Márió, akinek zenéjét már korábban is felhasználta a magyar miniszterelnök, most az országgyűlési választásokról is megszólalt a közösségi oldalán. A híres énekes arra hívta fel követői figyelmét, hogy mindenki menjenek el szavazni, mivel a tét óriási, és minden szavazat számítani fog.

Kunu Márió korábban nagy fazonnak hívta Orbán Viktort, amikor a miniszterelnök felhasználta a zenéjét.
Kunu Márió korábban "nagy fazonnak" hívta Orbán Viktort, amikor a miniszterelnök felhasználta a zenéjét (Fotó: Instagram)

Kunu Márió kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Az énekeshez is eljutott az a videó, amikor a magyar miniszterelnök az ő zenéjét használta fel.

Nagyon jó az Elnök Úr zenei ízlése, komolyan mondom

— jegyezte meg videójában Márió.

Ezután már kicsit komolyabban fogalmazott az énekes, mivel ő is tisztában van vele, hogy mekkora a tétje a holnapi választásoknak - írja a Bors.

„Minden viccet félretéve, a mai helyzetben, amikor a világ minden táján háború dúl, az egyik legfontosabb dolog, hogy ebből ki tudjunk maradni. A jelenlegi kormányunk az, aki ezt biztosítani tudja. Április 12-én, vasárnap mindenki menjen el szavazni. Én már tudom, hogy kire rakom az X-emet, remélem, hogy ti is tudjátok, és akkor még négy évig biztos a kimaradás - zárta videóját Kunu Márió.

Sorsdöntő választás lesz holnap, április 12-én

A magyar emberek a saját kezükbe vehetik a sorsukat és eldönthetik, hogy mit szeretnének a következő négy évben. Nem mindegy, hogy egy békepárti, patrióta vagy egy háborúpárti, Brüsszel-barát kormány kerül hatalomra! Holnap, április 12-én dönteni fog az ország.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

