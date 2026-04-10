Kiderült, ezt ígérte Magyar Péter a kamu Medián-kutatásokért cserébe

Sokat mondó hír érkezett Deák Dánielhez Magyar Péter közvetlen környezetéből. Az informátora szerint a baloldal állócsillagának összesen másfél millió eurót ígértek Magyar Péterék a kampánysegítségért cserébe. A megállapodás pontos részleteit is felfedte Deák Dániel.

Hann Endre teljesen nevetséges és szakmaiatlan számokat hozott nyilvánosságra a Tiszáról. Ezeket még ellenzéki körökben is megmosolyogták. Deák Dániel informátora szerint Magyar Péterék a manipulatív „közvélemény” kutatásokért cserébe azt az ajánlatot tették Hann Endrének, hogy amennyiben a választások után véletlenül nyernének, akkor megvásárolják tőle a Mediánt, mégpedig másfél millió euróért, ami igencsak szép nyugdíj lenne.