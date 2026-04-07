Újabb kárpátaljai magyar katona esett el az ukrán fronton - Huszti Istvánt Királyháza gyászolja

A katona harci feladat végrehajtása közben szerzett halálos sebesülést. A kárpátaljai magyar család élete darabokra tört.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 15:35
Módosítva: 2026.04.07. 15:35
Újabb kárpátaljai magyar család borult gyászba a háború miatt. Huszti Istvánt egy bevetés közben érte a végzet - írja a Ripost.

Már több, mint 100 kárpátaljai magyar család gyászol
A kárpátaljai magyarok közül is sokan katonai sírba kerültek az orosz-ukrán háború miatt
A Királyháza térségéből származó katona halálát a község Facebook oldalán jelentették be. 

A közlés szerint a kárpátaljai katona harci feladat teljesítése közben szenvedett súlyos sérüléseket, amelyek következtében életét vesztette - számolt be a Kárpátinfo.

A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.

Már sok kárpátaljai magyar meghalt a háború miatt

A frontvonalon zajló kíméletlen harcok újabb magyar életet követeltek. A háború kezdete óta már közel nyolcvan kárpátaljai magyar vesztette életét. Szinte nincs olyan település Kárpátalján, ahol ne gyászolnának.

A bejelentés alatti kommentekben többen is hangot adtak fájdalmuknak és dühüknek. A magyar hozzászólók azt írják: nekik semmi közük ehhez a háborúhoz, ők magyarok, csak Kárpátalján születtek, és igazságtalannak érzik, hogy olyan konfliktusban kell harcolniuk, amelyet nem a sajátjuknak tartanak. Magyar Péter Ukrajna és Brüsszel kiszolgálójaként pedig pont ebbe a háborúba sodorná bele Magyarországot.


 

 

