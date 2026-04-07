Újabb kárpátaljai magyar katona esett el az ukrán fronton - Huszti Istvánt Királyháza gyászolja
A katona harci feladat végrehajtása közben szerzett halálos sebesülést. A kárpátaljai magyar család élete darabokra tört.
Újabb kárpátaljai magyar család borult gyászba a háború miatt. Huszti Istvánt egy bevetés közben érte a végzet - írja a Ripost.
A Királyháza térségéből származó katona halálát a község Facebook oldalán jelentették be.
A közlés szerint a kárpátaljai katona harci feladat teljesítése közben szenvedett súlyos sérüléseket, amelyek következtében életét vesztette - számolt be a Kárpátinfo.
A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
Már sok kárpátaljai magyar meghalt a háború miatt
A frontvonalon zajló kíméletlen harcok újabb magyar életet követeltek. A háború kezdete óta már közel nyolcvan kárpátaljai magyar vesztette életét. Szinte nincs olyan település Kárpátalján, ahol ne gyászolnának.
A bejelentés alatti kommentekben többen is hangot adtak fájdalmuknak és dühüknek. A magyar hozzászólók azt írják: nekik semmi közük ehhez a háborúhoz, ők magyarok, csak Kárpátalján születtek, és igazságtalannak érzik, hogy olyan konfliktusban kell harcolniuk, amelyet nem a sajátjuknak tartanak. Magyar Péter Ukrajna és Brüsszel kiszolgálójaként pedig pont ebbe a háborúba sodorná bele Magyarországot.
