„Az emberek jobban hisznek a szomszédnak, mint a politikusnak” – mondta Orbán Viktor mire azonnal jött a veled vagyunk

Kevesebb, mint egy hónap van hátra a választásokig, a hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig továbbra is járja az országot. Országjárásának következő állomása Esztergomban volt szerdán este, ahol elképesztő tömeg gyűlt össze - írja a ripost.hu.

Ahogy azt megszoktuk, Orbán Viktor az esztergomi színpadon is személyes és őszinte hangon beszélt a megjelentekhez.

Elmondta: mindenhol az a tapasztalat, hogy mi vagyunk többen, de a választásokig még van idő, és addig is dolgozni kell. Azt is elmondta, hogy mit kell tenni.

Az amerikaiak, akik kicsit cinikusabbak talán a kelleténél, azt mondják, hogy a választópolgár inkább hisz a szomszédjának, mint a politikusnak. Sok igazság van ebben. Higgyék el, nagyon sokan vannak, akik inkább hisznek önöknek, mint nekem? Ezért arra kérem önöket, hogy segítsenek. Beszéljenek a szomszédjaikkal, beszéljenek a családtagjaikkal, a gyerekekkel, a munkatársakkal, mindenkivel beszéljenek és mondják el, mi a választás tétje

A tömegből valaki rögtön reagált is a felkérésre, hangosan bekiabálta:

Veled vagyunk!