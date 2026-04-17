Jegyellenőrre támadt mert megakarta büntetni - kicsavarta a csuklóját

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 13:45
Jegyellenőrre támadt egy szegedi férfi miután nem tudott érvényes menetjegyet felmutatni. Az ellenőrnő elkérte az utas okmányait a bírság kiszabásához azonban a tettesnek nem tetszett, így kicsavarta az ellenőr csuklóját.

Most emeltek vádat azzal a férfival szemben, aki 2025 ősszel eltörte egy őt igazoltató jegyellenőr csuklóját Szegeden - közölte az ügyészség.  

A vádlott villamoson utazott tavaly novemberben, amikor igazoltatták, azonban nem rendelkezett érvényes jeggyel, így a jegyellenőr elkérte az utas személyi igazolványát a bírsághoz.  

A tettes nem tetszését fejezete ki az üggyel kapcsolatban, és úgy próbálta meg visszaszerezni az okmányait, hogy a jegyellenőrnő csuklóját megcsavarta. A tettes 8 napon túl gyógyuló csuklótörést okozott a munkáját végző nőnek. A nő ellenőrtársa értesítette a rendőrséget. 

Az ügyészség vádat emelt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt. Mivel a vádlott beismerte bűnösségét, így felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tettek indítványt. A bűnösség kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog majd ítéletet hozni. - áll a Tények cikkében

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
