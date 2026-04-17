Jegyellenőrre támadt mert megakarta büntetni - kicsavarta a csuklóját

Jegyellenőrre támadt egy szegedi férfi miután nem tudott érvényes menetjegyet felmutatni. Az ellenőrnő elkérte az utas okmányait a bírság kiszabásához azonban a tettesnek nem tetszett, így kicsavarta az ellenőr csuklóját.

Jegyellenőrre támadt, mert nem volt érvényes jegye, és kicsavarta a munkáját végző nő kezét

Most emeltek vádat azzal a férfival szemben, aki 2025 ősszel eltörte egy őt igazoltató jegyellenőr csuklóját Szegeden - közölte az ügyészség.

A vádlott villamoson utazott tavaly novemberben, amikor igazoltatták, azonban nem rendelkezett érvényes jeggyel, így a jegyellenőr elkérte az utas személyi igazolványát a bírsághoz.

A tettes nem tetszését fejezete ki az üggyel kapcsolatban, és úgy próbálta meg visszaszerezni az okmányait, hogy a jegyellenőrnő csuklóját megcsavarta. A tettes 8 napon túl gyógyuló csuklótörést okozott a munkáját végző nőnek. A nő ellenőrtársa értesítette a rendőrséget.

Az ügyészség vádat emelt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt. Mivel a vádlott beismerte bűnösségét, így felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tettek indítványt. A bűnösség kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog majd ítéletet hozni. - áll a Tények cikkében.