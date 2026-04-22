Kiderült, mikor ismeri meg a világ az időutazást

Egy férfi azt állítja, hogy 6000-ből érkezett és egy jövőbeli városról készült homályos fényképet is felmutatott bizonyítékként. A titokzatos férfi azt is elárulta, mikor fogja az emberiség megismerni az időutazást.

Időutazásról mutat bizonyítékot egy férfi (Fotó: Metropol – Képünk illusztráció)

Azt állítja a fura figura, hogy időutazást tett, és van is egy fényképe, ami alátámasztja ezt

Egy furcsa videó megmutatja, ahogy a magát időutazónak nevező férfi, akinek az arcát eltakarják, egy titkos helyen találkozik egy újságíróval, hogy információkat adjon át titkos technológiákról és arról, mi vár az emberiségre a 6000-es évben.

A névtelen férfi, akinek a hangját eltorzították, azt állítja, hogy részt vett egy titkos programban, amely az 1990-es években embereket küldött a jövőbe. Állítása szerint az orvostudomány, a kormányzás és az új technológiák fejlődése a modern életet primitívvé teszi, és az emberiség harmóniában él majd egy mesterséges intelligencia által uralkodó jóindulatú vezetés alatt.

Bizonyítékként még egy képet is előhúzott egy meg nem nevezett városról. A kép azonban annyira zavaros, hogy inkább egy Monet-féle akvarellre hasonlít, mint egy futurisztikus városi tájra, ugyanakkor a férfi magyarázattal szolgál a szokatlan kép kapcsán:

„Az időutazás során a képek, akárcsak sok más dolog, hajlamosak eltorzulni. Tudom, hogy sokan közületek rendkívül nehezen fogják elhinni a történetemet, és nem is hibáztatom önöket. Ha valaki ugyanezeket állítaná nekem, valószínűleg én sem hinném el!”

A férfi kijelentette, hogy nem áll szándékában senki sem megtéveszteni, egyszerűen csak üzenetet szeretne terjeszteni az emberiség jövőjéről és arról, hogy merre tart a világ.

Láttam, hogyan változott a világ, és milyen technológiák jelentek meg. Elállna a lélegzetetek, ha tudnátok, milyen technológiák léteznek 6000-ben!

– magyarázta a férfi.

Egy furcsa fordulatot követően az állítólagos időutazó sírni kezdett, amikor elárulta, hogy hátrahagyta egy kedves barátját, aki soha nem térhet már vissza: „Tudom, hogy jó helyen van. Bizonyos értelemben a jövő olyan, mint egy utópia, de sajnos, amikor megpróbáltunk visszamenni, nem sikerült” – idézte a férfi szavait a Daily Star.