Barlangban rekedt a fiatal apa, ezt látta halála előtt

Egy mentős szemtanúja volt egy apuka utolsó pillanatainak, halála előtti perceinek. Később elárulta, hogy mit látott a férfi közvetlenül a halála előtt.

Ezt látta a halál előtt az apuka

Az Utah állambeli Nutty Putty barlang izgalmas útvonalnak számított, már régóta vonzotta a kalandokat kereső embereket, az ország minden tájáról érkeztek a látogatók. Az emberek szívesen barangoltak a veszélyes alagutak és az agyaggal borított barlang útvesztőjében.

A barlang, amelyet először az 1960-as években térképeztek fel, fullasztó környezetéről vált híressé, évente több ezer turistát vonzott. De mint mindennek, ennek is meg van a maga ára.

2008-ban több barlangász is csapdába esett a szűk járatokban, és bár végül mindenkit kimenekítettek, a hatóságok biztonsági okokból úgy döntöttek, hogy ideiglenesen lezárják a járatot. A korlátozások ellenére 2009-ben újranyitották a barlang bejáratát, egy új engedélyezési rendszer keretein belül, de néhány hónappal később bekövetkezett egy elkerülhetetlen tragédia.

Egy 26 éves orvostanhallgató és leendő apuka, John Edward Jones rokonaival és a barátaival hálaadás napján bement a barlangba. Tapasztalt barlangászként keresett egy szűkebb szakaszt (amelyet születési csatornaként ismernek), de a bonyolult labirintus mélyén tévedésből John egy feltérképezhetetlen nyílásba lépett, egy Ed Push nevezetű hely közelében.

Azt hitte elérkezett a fordulóponthoz és izgatottan fejjel előrefurakodott a résben. Miután odabent volt rémülten vette észre, hogy nem tud visszafordulni, sem kihátrálni vagy akár megmozdítani a testét a szűk járatban. Teljesen beragadt a koromsötét hasadékba, több mint 120 méterrel a felszín alatt.

Riasztást adtak ki, majd több tucat mentő jutott be a barlangba. Órákon át robotoltak odabent, bonyolultabbnál bonyolultabb kötél-csiga rendszert kialakítva, hogy kimenekítsék a férfit, de mindhiába.

Egy ponton sikerült némi előrelépést tenniük, de a döntő pillanatban a kötél-rendszer megcsúszott és John visszacsúszott a hasadékba. John sokkal jobban aggódott az önkéntes mentőkért a saját életével ellentétben.

Jól van? Azt hiszem nagyon rosszul van

– érdeklődött John.