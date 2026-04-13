Barlangban rekedt a fiatal apa, ezt látta halála előtt
Egy mentős tehetetlenül nézte végig a férfi szenvedéseit.
Egy mentős szemtanúja volt egy apuka utolsó pillanatainak, halála előtti perceinek. Később elárulta, hogy mit látott a férfi közvetlenül a halála előtt.
Ezt látta a halál előtt az apuka
Az Utah állambeli Nutty Putty barlang izgalmas útvonalnak számított, már régóta vonzotta a kalandokat kereső embereket, az ország minden tájáról érkeztek a látogatók. Az emberek szívesen barangoltak a veszélyes alagutak és az agyaggal borított barlang útvesztőjében.
A barlang, amelyet először az 1960-as években térképeztek fel, fullasztó környezetéről vált híressé, évente több ezer turistát vonzott. De mint mindennek, ennek is meg van a maga ára.
2008-ban több barlangász is csapdába esett a szűk járatokban, és bár végül mindenkit kimenekítettek, a hatóságok biztonsági okokból úgy döntöttek, hogy ideiglenesen lezárják a járatot. A korlátozások ellenére 2009-ben újranyitották a barlang bejáratát, egy új engedélyezési rendszer keretein belül, de néhány hónappal később bekövetkezett egy elkerülhetetlen tragédia.
Egy 26 éves orvostanhallgató és leendő apuka, John Edward Jones rokonaival és a barátaival hálaadás napján bement a barlangba. Tapasztalt barlangászként keresett egy szűkebb szakaszt (amelyet születési csatornaként ismernek), de a bonyolult labirintus mélyén tévedésből John egy feltérképezhetetlen nyílásba lépett, egy Ed Push nevezetű hely közelében.
Azt hitte elérkezett a fordulóponthoz és izgatottan fejjel előrefurakodott a résben. Miután odabent volt rémülten vette észre, hogy nem tud visszafordulni, sem kihátrálni vagy akár megmozdítani a testét a szűk járatban. Teljesen beragadt a koromsötét hasadékba, több mint 120 méterrel a felszín alatt.
Riasztást adtak ki, majd több tucat mentő jutott be a barlangba. Órákon át robotoltak odabent, bonyolultabbnál bonyolultabb kötél-csiga rendszert kialakítva, hogy kimenekítsék a férfit, de mindhiába.
Egy ponton sikerült némi előrelépést tenniük, de a döntő pillanatban a kötél-rendszer megcsúszott és John visszacsúszott a hasadékba. John sokkal jobban aggódott az önkéntes mentőkért a saját életével ellentétben.
Jól van? Azt hiszem nagyon rosszul van
– érdeklődött John.
Brandon Kowallis barlangkutató a helyszínre ért, mikor John már órák óta be volt szorulva a járatba. Brandon felidézte, ahogyan John gurgulázva lélegzett, gyanította, hogy folyadék töltötte meg a tüdejét, lábai pedig rángatózni kezdtek, ahogyan állapota romlott.
Időnként magához tért, időnként pedig elmerült, és arról beszélt, hogy angyalokat és démonokat lát
– idézi a Daily Star Brandon szavait.
A rémálom harmadik órájában Johnt Susie fogadta, egy másik önkéntes, aki megpróbálta kiszabadítani. Eleinte még reménykedett, majd a félelem hatalmába kerítette. „Itt fogok meghalni. Nem fogok innen kijönni, ugye?”
Leengedtek egy rádiót, hogy beszélhessen John a családjával, majd röviddel ezután halottnak nyilvánították. Holttestének kiemelését, túl veszélyesnek ítélték, így a barlangot betonnal zárták le véglegesen.
