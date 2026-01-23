Ősi kéznyom, ami mindent megváltoztat - barlangrajz sokkolja a kutatókat
A kutatók megdöbbentek, amikor az ásatások közben egy kéz körvonalt fedezték fel. A barlangrajz több mint ezer évvel megelőzte a korábbi rekordot.
A tudósok felfedeztek egy barlangrajzot, amelyről úgy vélik, hogy a világ legrégebbi darabja lehet. Ha az állítás igazolást nyer, a lelet a világ legidősebb műalkotásává válik. Az indonéziai Szulavézi szigetén dolgozó kutatók az utóbbi években számos más felfedezést tettek a szigeten élő ősi civilizációról, és most megerősítették, a területen élő emberek képzelete sokkal fejlettebb volt, mint korábban gondolták. A leletet jelenleg független szakértők is vizsgálják, de úgy vélik, a kéz körvonala több mint 67 ezer éves. Emellett erősíti azokat az érveket is, amelyek szerint az ember már sokkal korábban elérte Délkelet-Ázsiát, mint azt korábban feltételezték.
Újra írhatja a művészet történetét a Szulavézi szigeten felfedezett barlangrajz
A kéz körvonalát a barlang falára fröcskölték, és a kéz ujjai karmokra emlékeztető módon stilizáltak. Ha ez igazolást nyer, óriási előrelépést jelenthet a kutatók számára az emberi képzelet korai fejlődésének megértésében.
A festményt nagyjából 67 800 évvel ezelőtt készítették, ezzel a korábbi, vitatott spanyol kéznyomat rekordját körülbelül 1 100 évvel megelőzve. A felfedezés az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb Szulavézin talált lelete, amely bizonyítja, hogy a szigeten akkoriban viszonylag intelligens civilizáció élt.
A barlangművészetet az emberi kreativitás kezdetének tartják, amikor az emberiség először kezdett újszerűen gondolkodni, és rajzolással, alkotással edzeni az agyát olyan módon, ahogy korábban nem tette. A korai alkotások segítettek megjeleníteni a körülöttük zajló világot, és a művek célja alapvetően az élvezet volt, nem szolgált semmilyen gyakorlati célt.
Az eredményeket a Nature folyóiratban publikálták, ahol Adam Brumm professzor, az ausztrál Griffiths Egyetem vezető kutatója elmondta, hogy a felfedezés alapjaiban kérdőjelezi meg az emberi intelligenciáról eddig vallott nézeteket. Hozzátette, hogy ez azt mutatja, hogy az emberi intelligencia és a kreativitás nem kizárólag Európában fejlődött.
Ezek a meglepő felfedezések azt erősítik meg, hogy az ember sokkal korábban terjedt el a Csendes-óceán szigetein, mint azt korábban gondolták.
A régészek szerint ez megkérdőjelezi azt a nézetet is, hogy a barlangrajzok többsége Európában található, és egy korai evolúcióját mutatja az emberi agy képességeinek a kontinensen. Ugyanakkor ezek a festmények bizonyítják, hogy az emberiség gyorsan és egyenletesen terjedt a világban, miután elindult globális elterjedése során - számolt be róla a Daily Star.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre