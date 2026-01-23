Ősi kéznyom, ami mindent megváltoztat - barlangrajz sokkolja a kutatókat

A tudósok felfedeztek egy barlangrajzot, amelyről úgy vélik, hogy a világ legrégebbi darabja lehet. Ha az állítás igazolást nyer, a lelet a világ legidősebb műalkotásává válik. Az indonéziai Szulavézi szigetén dolgozó kutatók az utóbbi években számos más felfedezést tettek a szigeten élő ősi civilizációról, és most megerősítették, a területen élő emberek képzelete sokkal fejlettebb volt, mint korábban gondolták. A leletet jelenleg független szakértők is vizsgálják, de úgy vélik, a kéz körvonala több mint 67 ezer éves. Emellett erősíti azokat az érveket is, amelyek szerint az ember már sokkal korábban elérte Délkelet-Ázsiát, mint azt korábban feltételezték.

Több mint 67 ezer éves barlangrajz bizonyítja az emberi kreativitás korai fejlődését Fotó: Képünk illusztráció / Pixabay

Újra írhatja a művészet történetét a Szulavézi szigeten felfedezett barlangrajz

A kéz körvonalát a barlang falára fröcskölték, és a kéz ujjai karmokra emlékeztető módon stilizáltak. Ha ez igazolást nyer, óriási előrelépést jelenthet a kutatók számára az emberi képzelet korai fejlődésének megértésében.

A festményt nagyjából 67 800 évvel ezelőtt készítették, ezzel a korábbi, vitatott spanyol kéznyomat rekordját körülbelül 1 100 évvel megelőzve. A felfedezés az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb Szulavézin talált lelete, amely bizonyítja, hogy a szigeten akkoriban viszonylag intelligens civilizáció élt.

A barlangművészetet az emberi kreativitás kezdetének tartják, amikor az emberiség először kezdett újszerűen gondolkodni, és rajzolással, alkotással edzeni az agyát olyan módon, ahogy korábban nem tette. A korai alkotások segítettek megjeleníteni a körülöttük zajló világot, és a művek célja alapvetően az élvezet volt, nem szolgált semmilyen gyakorlati célt.

Az eredményeket a Nature folyóiratban publikálták, ahol Adam Brumm professzor, az ausztrál Griffiths Egyetem vezető kutatója elmondta, hogy a felfedezés alapjaiban kérdőjelezi meg az emberi intelligenciáról eddig vallott nézeteket. Hozzátette, hogy ez azt mutatja, hogy az emberi intelligencia és a kreativitás nem kizárólag Európában fejlődött.

Ezek a meglepő felfedezések azt erősítik meg, hogy az ember sokkal korábban terjedt el a Csendes-óceán szigetein, mint azt korábban gondolták.