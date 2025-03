Festmények bizonyítják: régebb óta érkeznek UFO-k a Földre, mint azt sejtjük

Néhány műalkotás még csak nem is maradt az értelmezésre, és egyenesen egy UFO jelenlétét hirdeti. Ez a helyzet Hans Glaser 1561-ben készült, Nürnberg fölött látható égi jelenség című művével. Ezen az illusztrált, újságnak tűnő műtárgyon Glaser kifejezetten egy „szörnyű jelenés” észlelését ábrázolja a város felett, amelyben repülő tárgyak csatáznak egymással az égen. Egy nagy fekete lándzsafejű tárgy magasodik a város fölé, és kisebb színes tárgyak repülnek a nap körül. Glaser brossúrája vitathatatlanul a legközelebb került az utóbbi időkben annak bizonyításához, hogy az UFO-k mindig is léteztek, és talán már észlelték is őket, de talán közelebb állok ahhoz, hogy a Marsra költözzek, minthogy arra várjak, hogy egy pókhálós lábú példány kopogtasson az ajtómon.