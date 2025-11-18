"Nem akarok minden nap így felébredni" - Képtelen betegsége tüneteivel tovább együtt élni a 25 éves nő

A 25 éves ausztrál nő, Annaliese Holland élete gyerekkora óta kórházak között zajlott. Évekig nem tudták megmondani, mi okozza a folyamatos rosszulléteit, a fájdalmat és a kimerítő kórházi kezeléseket. Csak akkor derült ki a valódi ok, amikor átkerült a felnőttkórházba: Autoimmun autonóm ganglionopátia (AAG) nevű autoimmun betegsége van, amely az egész vegetatív idegrendszert érinti, a szívritmustól a vérnyomáson át az emésztésig és a vizeletürítésig - írja az Unilad.

Sokkoló döntést hozott betegsége miatt Annaliese Holland Fotó: Pexels

Holland állapota addig romlott, hogy már tíz éve nem tud enni.

A székletem annyira felgyűlt, hogy kihánytam, vagy a hasamon keresztül csapolták le

– mondta. Teljes parenterális táplálásra, vagyis a véráramba juttatott tápoldatokra szorul, egy mellkasban elhelyezett kanülön keresztül. Közben több műtéten esett át, több mint tíz lábnyi bélszakaszát eltávolították, ami végül teljes bélelégtelenséghez vezetett. Mindezek mellett napi szintű hányás, émelygés és folyamatos fizikai kimerültség kíséri az életét. Bár orvosi tápoldatot kap, az éhségérzet nem szűnik: az étel illata még mindig éhségrohamokat vált ki benne.

A hosszú évek óta tartó szenvedés és a folyamatosan romló állapot miatt Annaliese úgy döntött, él a lehetőséggel, amely minden ausztrál államban legálisan elérhető: az önkéntes, orvos által segített halállal. Úgy fogalmazott, számára ez biztonságot jelent.

Nem akarok minden nap úgy felébredni, hogy tudom, milyen fájdalom vár rám. A halálra éhezés vagy a szepszis réme ott van előttem. Az, hogy akkor mehetek el, amikor eljön az ideje, hatalmas megkönnyebbülés. Furcsa róla így beszélni, de boldog vagyok, hogy van választásom. Szerencsésnek érzem magam

Bár döntése végleges, van egy bakancslistája néhány dologgal, amit még meg szeretne élni. Ezek egyike, hogy felpróbáljon egy esküvői ruhát. „Egy férfi sem akar randizni egy haldoklóval, ezt megértem. De szeretném tudni, milyen érzés felvenni egy menyasszonyi ruhát.”