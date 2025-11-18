A nők egyetemi képzése 130 éve lehetséges Magyarországon

"A női nemnek elvi szigorral való elzárása a tudományos kenyérkereseti pályák egy részétől egyike azoknak a nagy társadalmi igazságtalanságoknak és méltánytalanságoknak, melyek a polgáriasultságnak dicsőségét soha sem fogják képezni.” A többi között e haladó gondolatokat fogalmazta meg Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki a nők művelődési jogainak kiterjesztésére és az egyetemi tanulmányaik lehetővé tételére irányuló törekvések lelkes támogatójaként a vonatkozó külföldi gyakorlat tanulmányozására is kiterjedő előkészítő munkálatok után 1895 őszén elérkezettnek látta az időt e kérdés rendezésére, hogy a nők is járhassanak egyetemi képzésre.

Az egyetemi képzés a nők számára Magyarországon 130 évvel ezelőtt vált elérhetővé Fotó: Országgyűlési Könyvtár

130 éve jelentkezhetnek a nők egyetemi képzésre

1895. november 18-án a bölcsészeti, az orvosi és a gyógyszerészi egyetemi képzés vált elérhetővé Magyarországon a nők számára is: az első női mérnökhallgatókat 1918-ban vették fel a Műegyetemre, összesen négyet. Az első női egyetemi tanárt 1930-ban nevezték ki. Arra pedig, hogy valamennyi magyar felsőoktatási intézmény megnyíljon a nők számára is 1946-ig kellett várni Magyarországon.



361 éve, hogy meghalt Zrínyi Miklós

1664-ben, máig tisztázatlan körülmények között, egy vadászat során hunyt el a költő, akinek fő műve a "Szigeti veszedelem", amelyben dédapja hősies helytállását énekelte meg. A magyar barokk költészet és próza egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Vadászat közben hunyt el, máig homályos körülmények közepette, amikor egy sebesült vadkan áldozatául esett a Csáktornya melletti erdőben.

