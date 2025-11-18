A nők egyetemi képzése 130 éve lehetséges Magyarországon
Mickey Egér születésnapot ünnepel és felfedezték az Antarktiszt is. A nők egyetemi képzésének évfordulója is ma van Magyarországon.
"A női nemnek elvi szigorral való elzárása a tudományos kenyérkereseti pályák egy részétől egyike azoknak a nagy társadalmi igazságtalanságoknak és méltánytalanságoknak, melyek a polgáriasultságnak dicsőségét soha sem fogják képezni.” A többi között e haladó gondolatokat fogalmazta meg Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki a nők művelődési jogainak kiterjesztésére és az egyetemi tanulmányaik lehetővé tételére irányuló törekvések lelkes támogatójaként a vonatkozó külföldi gyakorlat tanulmányozására is kiterjedő előkészítő munkálatok után 1895 őszén elérkezettnek látta az időt e kérdés rendezésére, hogy a nők is járhassanak egyetemi képzésre.
130 éve jelentkezhetnek a nők egyetemi képzésre
1895. november 18-án a bölcsészeti, az orvosi és a gyógyszerészi egyetemi képzés vált elérhetővé Magyarországon a nők számára is: az első női mérnökhallgatókat 1918-ban vették fel a Műegyetemre, összesen négyet. Az első női egyetemi tanárt 1930-ban nevezték ki. Arra pedig, hogy valamennyi magyar felsőoktatási intézmény megnyíljon a nők számára is 1946-ig kellett várni Magyarországon.
Jazz- és borestek a Time Out Market Budapestben
A Time Out Market Budapest ad otthont a Jazz & Wine by Jazzpiknik koncertsorozatnak. Az esemény 19-21 óra között lesz. A fellépők között olyan formációk szerepelnek, mint a Gáspár Károly Trio, Rebi Andris Duo, Doppio Duo, Csapó Krisztián és Varga Tivadar Duo. A novemberi eseményekhez kapcsolódik az Újbor November programsorozat, ahol meghívott borászatok mutatják meg az idei év első borait – érkezik a Mészáros Pince, a Vida Családi Borbirtok, a Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet, illetve a Sauska Pince. A koncertek ingyenesen látogathatóak, a borkóstolókra azonban jegyet kell váltani. Bővebb infót ITT találsz.
361 éve, hogy meghalt Zrínyi Miklós
1664-ben, máig tisztázatlan körülmények között, egy vadászat során hunyt el a költő, akinek fő műve a "Szigeti veszedelem", amelyben dédapja hősies helytállását énekelte meg. A magyar barokk költészet és próza egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Vadászat közben hunyt el, máig homályos körülmények közepette, amikor egy sebesült vadkan áldozatául esett a Csáktornya melletti erdőben.
Ünnepi teadélután a Zsolnay Kávéházban
A Zsolnay Kávéháza november 15. és január 16. között ünnepi teadélutáni menüvel várja a vendégeket, amely Pécsi Balázs Stílusgourmand című könyve nyomán született. A Ronnefeldt tea és Santo Domingo kávé mellé érkező falatok a magyar és nemzetközi ízek elegyét kínálják: ehető aranypelyhes kekszek, szarvasgombás pogácsa, kaviáros lazackrém, homárral töltött profiterol és kacsamájpatés briósszelet is szerepel a kínálatban.
97 éve mutatták be az első Mickey egér rajzfilmet
Walt Disney 1928. november 18-án bemutatott "Steamboat Willie" című filmje valójában a harmadik volt, amely Mickey és Minnie főszereplésével készült, ám ez volt az első olyan alkotás, amit be is mutattak. Ez a Mickey egér főszereplésével készült film volt továbbá az egyik első, szinkronhanggal ellátott rajzfilm is.
Színtörés a Resident Artban
November 29-ig a Resident Art galériában látható Kaszás Konrád SZÍNTÖRÉS című kiállítása, amelyben a művész legújabb, vonalvezérelt festményei mutatkoznak be. A korábbi firkaszerű képek helyett határozottabb, jellegzetes formák és éles kontúrok jelennek meg, a pasztell tónusokat telített árnyalatok váltották fel. A kiállítás ideje alatt két kísérőprogramra kerül sor: lesz tárlatvezetés Schneller Jánossal és a művésszel, valamint Kovásznai György Habfürdő című filmjét vetítik.
Ezen a napon fedezték fel az utolsó kontinenst a Földön
A fagyott Antarktisz felfedezője Nathaniel B. Palmer, amerikai hajóskapitány volt 205 évvel ezelőtt, 1820-ban, ám a kontinens belső területeinek expedíciója csak jóval később, a XX. század elején kezdődött meg. Az első hivatalosnak elfogadott partraszállás egyébként 1821-ben történt, John Davis amerikai fókavadász vezetésével.
Két helyszínen várja ma a véradókat a Vöröskereszt
- 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12.00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
Csökkenő felhőzet és élénk szél várható
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint ma fokozatosan csökken a felhőzet, helyenként viszont előfordulhat még futó zápor, a hegyekben pedig akár hózápor is. Az északnyugati szél sokfelé élénk, néhol viharos lesz. A nappali csúcsértékek mindössze 4–9 fok között alakulnak.
